Nu mi-a mai ars de fotbal după înfrângerea cu Armenia, îmi imaginam comentariile la cald, erau atât de previzibile. Am trecut pe tenis, convins că nu pierd nimic, iar a doua zi am râs superior când fii-miu m-a întrebat dacă am aflat că Germania pierduse cu Macedonia de Nord. Pe bune, există chestii mai credibile pentru păcăleala de 1 aprilie! Iată însă că se confirmă încă o dată, adevărul e cea mai bună minciună. Brusc, punctele pierdute aiurea în Armenia au început să doară și mai abitir. Nu mă încadrez în categoria ”demisia”, cred că Rădoi poate învăța din greșeli și crește odată cu naționala asta. Selecționerul și-a cam pierdut busola la declarații și a reclamat greșeli ale jucătorilor care ”parcă uitaseră să joace fotbal”. Să-mi fie cu iertare, greșelile jucătorilor sunt tot ale lui Rădoi! 1 - Pușcaș. Ce mai căuta în teren? Avea galben, fusese deja introdus Keșeru. 2 - Crețu. M-am îndoit de găselnița asta de la început, iar acum a mai fost cineva să-l vadă în pandemie cum joacă la Maribor, în Slovenia? Sigur nu, iar statistica spune că a început titular în jumătate din meciurile acestui sezon. Nu numai felul în care judecă acea intervenție în careu arată că nivelul pur și simplu îl depășește, ci și greșeala din faza de atac premergătoare penalty-ului, când a pierdut ușor mingea primită de la Mihăilă. Între astea două greșeli individuale, înlesnite de Rădoi, s-a intercalat greșeala umană a tușierului. Este foarte frustrantă această absență a sistemului VAR, abia în astfel de clipe îl înțelegi pe Ronaldo! Era totuși minutul 87, cred că moralul armenilor intra în picaj dacă se anula golul ăla.

Și mai sunt ciudățenii tactice ale lui Rădoi. Hai odată cu tinerii tăi, Mirele, că ăștia își doresc, vorba aia, ”să demonstreze”! Păi Cicâldău abia acum a prins loc de titular, de te întrebi când naiba și l-a pierdut! Pe urmă, Hagi. Nu trecuse o săptămână de când te scotea din găleată, acum n-a mai intrat deloc. După ce că îl preferi pe Maxim lui Mihăilă, când îl bagi pe oltean, îl bagi pe extrema cealaltă? Păi Mihăilă joacă pe stânga ca să aibă piciorul de bază la interior, asta este schema la Parma, asta a fost și la golul cu Macedonia. Practic, acum l-ai băgat să-i alerge pe-ăia pe-acolo, nu să devină periculos!

În concluzie, nu mi-aș dori în ruptul capului să revenim la băgarea autocarului în poartă, dar hai să atacăm cu cap, nu cu fundul gol.