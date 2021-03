După ce aseară a debutat turneul final al Campionatului European Under 21, iată că diseară vine şi rândul fotbaliştilor "adulţi" (pe vremuri le ziceam "seniori") să înceapă o nouă campanie, sperăm că de calificare la turneul final al Campionatului Mondial, şi nu de necalificare, cum au fost mai toate în ultimii prea mulţi ani! Demn de subliniat e faptul că există de data asta un nucleu, o mână de tineri cu adevărat talentaţi şi crescuţi parcă în alt spirit decât loser-ii din ultimele vreo două decenii, pentru care calificările erau în tinereţe visuri, iar spre sfârşitul carierei deveneau coşmaruri. Cu încă vreun deceniu mai devreme, ne calificam la pas în orice turneu final, unde ne puneam problema promovării în etapele superioare şi făceam strategii de administrat bătăi Columbiei, Argentinei ori Angliei! Acum ne rugăm Domnului să reuşim să batem Ferroe şi să prindem vreo Estonie în zi proastă! Ei, poate de data asta încercăm să redevenim echipa frumoasă, imaginativăşi ofensivă din vremea lui Hagi, Ilie Dumitrescu şi Răducioiu, încercând să uităm de vremurile mai apropiate, când trăgeam de un 0-0 cu speranţa că o dată la 3-4 meciuri greşesc ăilalţi şi îi batem, cu mult noroc, cu un 1-0 cavai de mama lui! Mă gândesc că este un semn de bine acela că au ajuns şi Naţionala"mare", şi cea de tineret să-şi dispute unii dintre jucători, consideraţi "de bază" şi colo, şi dincolo! Asta înseamnă că talent există, ba şi dorinţa de performanţă, chestii care păruseră complet uitate şi îngropate o bucată de vreme. Mai mult, văd că am reînceput să avem fotbalişti prin campionatele cele puternice, chiar dacă la echipe mai slabe, mai din jumătatea a doua a ierarhiilor, dar totuşi îi avem! Cred că înseamnă ceva să ai doi băieţi, tocmai din cei foarte tineri despre care vorbeam, care să joace în aceeaşi echipă în Serie A, Mihăilă şi Man. Păi aşa ceva nu am mai avut de pe când Hagi şi Răducioiu sau Hagi şi Popescu jucau împreună! N-or fi echipele de aceeaşi valoare, dar campionatele unde joacă, da! Nu ştiu ce au făcut cei Under 21 aseară, dar sper să fi bătut Olanda, care o fi ea mai forţoasădecât a noastră, dar cred că nu e la fel de tehnică. Iar diseară, seniorii e obligatoriu să bată. E vremea să nu mai tremure izmenele pe noi, că n-avem de ce! Să tremure pe ăilalţi! Hai România!