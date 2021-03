Între evenimentele catalogate drept ”spumă” în articolul precedent, și-ar fi putut găsi oricând locul (nu și cel tipografic, care e limitat) și acesta: Bayern Muenchen primște cartonaș roșu în primul sfert de oră al unui meci din Bundesliga, reacția bavarezilor fiind să dea 4 boabe până la pauză! Or fi intrat în panică, altfel nu-mi explic... Adversară era Stuttgart, adică o echipă onorabilă, neînvinsă de vreo 5 etape. În repriză s-a intrat în conservare, așa rămânând rezultatul final. Aș compara acest Bayern cu balaurul care-și caută făt-frumosul în acest sezon. Prea îi merg toate din plin, dar când îi va fi lumea mai dragă, cineva îi va găsi călcâiul. Nu sunt semne s-o facă Leipzig în lupta de uzură din Bundesliga, deși la reluare ăsta va fi primul meci. Să fie PSG? Să fie City? Poate Real? Sau Liverpool-ul lui Klopp? Mă gândesc că ar trebui să pună și întâmplarea umărul, de exemplu cel sortit să-i prindă fără Lewandowski. Polonezul nu le-a dat chiar pe toate alea 4, dar 3 tot a îndesat. Și, ia să vă văd aici, ce reprezintă Bayern fără Lewa? Păi... aproximativ naționala Germaniei! Și cine are acuș-acuș meci cu nemțălăii? Iată cum ajungem la adevăr, din aproape în aproape, cu o logică fără cusur pentru care m-ar invidia și distinsa doamnă Șoșoacă: Mirel Rădoi va fi acel Făt-Frumos sculat de pe covid, cu anticorpii fierbând în el! În situația dată, mai greu pare primul meci, ăsta de mâine cu Macedonia de Nord. Dar, să recunoaștem, oricând am semna pentru o victorie cu nemții, în rest poate să ne bată oricine. Mă uit peste lot și îmi dau seama că Stanciu este cel care ar putea juca oricând rolul lui Pleșan din acel 5-1 cu Germania lui Kahn, Lahm, Bobic sau Kuranyi. Mai țineți minte golul lui Pleșan din irealul meci de pe Giulești? Intercepție, croșetă, vinclu. Din păcate, cam acolo s-a terminat și promițătoarea carieră internațională a lui Pleșan la seniori, ăla a fost singurul lui gol la națională. A ars repede, dar i-a ars și pe nemți!