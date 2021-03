Alaltăieri au avut loc primele două partide retur din optimile de finală ale celei mai importante competiţii la nivel de club din lume: Champions' League. Printre ele se aflau şi două care oricând pot câştiga trofeul fără ca asta să fie prilej de mirare pentru cineva: Juventus Torino şi Borussia Dortmund, argumentele fiecăreia fiind extrem de solide. În plus, la fiecare din ele joacă câte un fotbalist cu adevărat excepţional: Ronaldo (despre care nu are sens să mai discutăm) la Juve, respectiv Halland la Dortmund, cel care, neîndoielnic, va monopoliza foarte curând, poate chiar începând cu acest an, cele mai importante trofee individuale, la fel ca Ronaldo sau Messi, cărora nu le este cu absolut nimic inferior. Ceea ce s-a petrecut alaltăieri pe teren se leagă direct de forma celor doi, iar rezultatele echipelor lor au reflectat asta cât se poate de fidel. Ronaldo nu se regăseşte deloc,la acest început de an, nici în campionatul Italiei, nici în Champions' League, reuşitele sale de poveste din alte vremuri părând ale altuia! Ronaldo în ediţia 2021 este un atacant mediocru, cu mult mai multe ratări (unele de-a dreptul hilare!) decât reuşite, ceea ce face caJuventus-ul de care se speriau toţi adversarii să fie practic scoasă din luptă pentru titlu... iar acum şi din Champions' League! Dincolo în schimb, la Dortmund, copilul-minune Halland pare pe zi ce trece mai bun şi mai performant, meciurile în care nu înscrie fiind nişte rarităţi, vorba comentatorilor metaforici: "de colecţie"! Halland a înscris de două ori în deplasarea de la Sevilla, a mai înscris de alte două ori şi alaltăieri, în meciul retur, şi pot să pariez că e în stare să înscrie... şi când nu joacă! Între meciurile astea, a mai înscris de câteva ori şi în campionat, printre reuşite numărându-se şi golul ăla din voleu de care până şi Ibra, maestrul reuşitelor neverosimile, trebuie să se fi declarat încântat! Ca să ne lămurim: Halland aleargă parcă mai repede decât Ronaldo şi şutează cel puţin la fel de bine, are execuţii acrobatice caIbrahimovici, e tehnic şi altruist că Messi, punându-şi frecvent colegii în poziţia de a înscrie! Nu mi-am închipuit că voi apuca ziua în care să văd trei fenomene adunate într-un al patrulea!