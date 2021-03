Până la urmă, Bartomeu va fi judecat în stare de libertate, dar confirmarea că el a pus interesul propriu deasupra celui al clubului pare să fi descătușat echipa Barcelonei. Miercuri seară a reușit o improbabilă întoarcere de scor în Cupa Regelui, după 0-2 pe terenul Sevillei. Cu mult noroc, cu emoții, dar asta face isprava și mai frumoasă. Barcelona este în finala cupei, unde va fi oricum mare favorită, indiferent de adversar (care se va fi ales aseară între Levante și Bilbao). Deci Messi și ai săi au de ce să lupte în restul sezonului, care până acum părea ca și ratat. Nu am văzut meciul cu Sevilla, care a fost transmis numai de Telekom, dar am urmărit a doua zi un rezumat generos. Am observat că a fost una din acele partide în care Messi nu are contribuție directă la goluri, adică nu înscrie, nu dă pasă decisivă. Sigur, golul din minutul 90+4, cu care se egalează scorul din tur, a venit în urma unui corner executat de argentinian, doar că Pique a marcat după o recentrare a lui Griezmann. Primul gol venise devreme în meci, la o minge perpelită pe toate părțile de Dembélé, urmată de unul din șuturile sale veleitare, dar care de data asta s-a dus în vinclu. Cheia meciului s-a intercalat însă între cele două reușite: fault-obstrucție Mingueza, penalty Ocampos, ter Stegen reține! Trebuie spus că înainte cu câteva minute de golul lui Pique, un jucător al Sevillei fusese eliminat. Apoi, cam tot în minutul 94, doar că de data nescris ca sumă, Brathwaite a reușit golul calificării, practic satisfacția sa cea mai mare în tricoul catalan. Centrarea a venit de la Alba, care își trecuse în cont și o transversală, cu o execuție spectaculoasă, o ”foarfecă pe față”! De remarcat că mai toată lumea de la Barça a jucat bine, inclusiv portarul și apărarea, care au menținut și de data asta poarta intactă în fața Sevillei, repetând scorul din campionat din urmă cu 4 zile. Chiar și în campionat lucrurile s-au ameliorat, Barcelona urcând pe 2, iar în weekend așteaptă măcar un egal al Realului în derby-ul cu Atletico, pentru o perspectivă asupra liderului până de curând nesperată. Dacă însă Zidane nu-și recuperează niște titulari și se va prezenta ca în fața lui Sociedad, mă tem că Realul va fi victimă sigură.