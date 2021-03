Mai zice cineva ceva?

Săptămâna trecută, pe stadionul Naţional din Bucureşti s-a disputat o partidă de fotbal din Champions' League între două echipe de notorietate de pe continentul nostru: Atletico Madrid (pe post de echipăgazdă) şi "vizitatorii", Chelsea Londra. Bizarasituaţie a fost generată, ca şi multe alte evenimente anormale, de aceeaşi interminabilă pandemie. Evident ca întâmplarea respectivă a dus la nenumărate comentarii, polarizate la extrem: unii (parcă cei mai mulţi, dar asta nu înseamnă mare lucru, întrucât negativismul e a doua natură a românului, în general!) au spus că e o tâmpenie, că e pagubă pentru organizatori, că în afară de deranjul implicit, plus gazonul stricat, plus forţe de ordine puse pe drumuri şi măsuri de securitate luate degeaba (dar obligatorii!) nu ne-am ales concret cu nimic, întrucât jucându-se fără public, nu a existat niciun fel de beneficiu pentru nimeni, exceptând hotelurile unde s-au cazat cele două echipe. Ceilalţi au spus că e un prilej de mândrie, că asta înseamnă, înainte de orice, că România este percepută cao ţară sigură, unde nu ţi-e frică să mergi să joci un meci important, şi unde inclusiv măsurile antipandemie au dat roade. De fapt, chiar asta a fost cheia enigmei: cele două combatante au ajuns pe malul Dâmboviţei întrucât pe malul Atlanticului, pe partea spaniolă a Europei, englezii n-au ce căuta! Scurt. Privind astfel situaţia, pare totuşi bizar caîntr-o parte a UE să se aplice o regulă, iar în cealaltă, altele. În sfârşit, asta a fost: englezii (ăştia de la Chelsea, nu toţi!, că doar cursele aeriene normale cu Marea Britanie sunt suspendate în continuare, a venit doar acest charter) au avut voie în România, unde au petrecut... nici măcar o zi întreagă! Ei, problema care mă frământă e alta: noi deja vorbim despre Campionatul European, care ar urma să se desfăşoare niţel şi la Bucureşti. Văd că preconizatul "val III" al pandemiei a luat-o deja din loc şi se anunţă încă mai agresiv, timp în care vaccinarea, în ţară şi în Europa, e foarte departe de a se fi terminat! Zilele trecute, festivaluri mari de rock, unele programate chiar mai încolo decât Europeanul de Fotbal, anunţauamânarea pentru al doilea an consecutiv! Despre Olimpiadăa mai scos cineva vreo vorbă!? Că eu n-am mai auzit nimic. Şi nu am surzit, credeţi-mă!