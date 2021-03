Lumea snooker-ului profesionist este una specială, cu reguli, interdicţii, chiar tabuuri, una în care accesul este foarte greu, iar ieşirea incomparabil mai uşoară, ba chiar obligatorie, dacă în anul competiţional nu reuşeşti să câştigi punctele necesare rămânerii în elită. De la locul 64 în jos, totul este în mişcare şi înseamnă multe tururi preliminare, dacă vrei să intri pe tabloul principal al vreunei competiţii mai răsărite, unde punctele şi banii scoşi la bătaie chiar înseamnă ceva. Săptămâna trecută a avut loc un turneu numit "Players' Championship" ("Turneul jucătorilor"), rezervat primilor 16 jucători din clasamentul curent, alcătuit pe baza rezultatelor din ultimul an, inclusiv Welsh Open care se terminase... în preziua startului acestuia! Tocmai de aceea a prins punctele necesare participării jucătorul aflat pe locul 81 în clasamentul mondial, intrând în primii 16 pe anul în curs, irlandezul Jordan Brown. Trecând peste faptul că l-a bătut în finalăpe însuşi Ronnie OSullivan, campionul mondial în curs, Brown a fost eliminat la Players Championship de Higgins în primul tur, cu un normal 6-0! Anormal a fost ce a urmat: Higgins l-a bătut tot cu 6-0 pe multiplul campion mondial Mark Selby, apoi l-a lăsat mai... ieftin pe Kyren Wilson, dându-i doar 6-1! În sfârşit, în finala l-a întâlnit pe Ronnie, de la care aşteptam revanşa pentru bătaia cu 6-3 pe care i-o dăduse Higgins în sferturi la Masters, în ianuarie. În loc de asta, a bătut Higgins cu 10-3, scor de domeniul absurdului. Aşa cum se petrec lucrurile de la o vreme, nici nu s-a încheiat bine Players' Championship, că ieri a şi început un alt turneu. Însă unul care poate intra în istorie. Este vorba de open-ul Gibraltarului, la care se aştepta o revenire de sen-za-ţi-eeee!!! Însuşi Stephen Hendry, legendăîntre legende, cel care s-a retras din circuit în plină glorie, acum 9 ani, dată la care deţinea un număr impresionant de recorduri, unele încă nebătute până azi! Unul din ele, cel al numărului de break-uri de peste 100 de puncte ("centuries", în jargon snookeristic),a fost de mult bătut de Ronnie, care l-a dus la 1097 săptămâna trecută! Ca să înţelegeţi ce înseamnă, sunt jucători care într-o carieră de o viaţă n-au făcut mai mut de 50-60! Ei bine,un record încă nebătut este cel al titlurilor mondiale: Hendry are 7! Ronnie, "vânătorul" recordurilor lui Hendry, are doar 6. E drept că are cele mai multe breakuri maxime (15 faţă de 11), cel mai rapid break maxim (5 minute şi 8 secunde!!!, ceea ce este, categoric, de nebătut vreodată!) şi cei mai mulţi bani obţinuţi din premii (11.900.000, faţă de 8,5 milioane). Revenirea lui Hendry anunţănoi bătălii. Îl puteţi urmări diseară, de la ora 21, contra lui M Selt, la meciul său de revenire. O fi Hendry zeul snooker-ului, dar eu tot cu Ronnie am să ţin veşnic!