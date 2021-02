Weekend de-a dreptul turbat

Nu îmi amintesc de vreun alt sfârşit de săptămână în care aproape toate (oricum nenumărate) echipele-fanion din cele mai tari campionate ale continentului să fi luat bătăi în şir, făcând astfel caîn respectivele campionate să se relanseze din senin bătăliile pentru titlu, tocmai când lucrurile păreau să se îndrepte liniar către finalul aşteptat. Am să încep cu campionatul Spaniei, acolo unde pentru prima dată după nu se mai ştie câţi ani Real şi Barcelona păreau angrenate într-o bătălie nehazoasa pentru...locul 2! Asta deoarece Atletico părea, până acum vreo 3-4 etape, de neajuns, având un avans virtual de aproximativ 10 puncte. Am spus "virtual", fiindcă fiecare din cele 3 avea de disputat câte un număr diferit de jocuri (Real jucase cele mai multe, apoi Atletico, iar Barcelona cele mai puţine), calculele hârtiei plasând-o pe Atletico mare favorită. Numai căReal, chiar chinuit, cumva scrâşnit, a adunat punct după punct, iar celelalte două le-au irosit cu nonșalanță. Acum, în ultimul weekend, Atletico a reuşit să ia bătaie acasă, de la Levante, scor 0-2, egalul pe propriul teren al Barcelonei, 1-1 cu Cadiz, fiind cel puţin la fel de ruşinos. Real şi-a văzut de treabă, câştigând chinuit, cu 1-0,la Valladolid, dar câştigând, ceea ce pentru mine, cafan de o viaţă, e semn că titlul nu poate merge decât la noi, pe renovatul Bernabeu! În acest moment, Atletico conduce cu 55 de puncte (şi un joc mai puţin), urmată de Real, cu 52, şi de Barca, cu 47 (şi un joc mai puţin). Asta înseamnă că Barca nu mai poate ajunge Real-ul, dacă totul decurge normal. Cât priveşte lupta cu Atletico, încă se dispută. Dar nu uitaţi că de fiecare dată când s-a ajuns la situaţii de felul acesta, Atletico a pierdut. Încă mai ciudată a fost prestaţia lui PSG, învinsă acasă de Monaco, cu 2-0, la 5 zile după ce o distrusese pe Barcelona chiar pe Camp Nou, dându-i un 4-1 istoric. Să nu credeţi cumva că i-o fi odihnit pe eroii din Champions' League! Nu. Pe teren, la Paris, au fost 10 din cei 11 care zburdaseră la Barcelona. Liverpool a pierdut şi ea, pe propriul Anfield, în fața concitadinei Everton, care n-o mai bătuse acolo de... 22 de ani! Iar bomboanape colivăs-a pus la snooker: Ronnie O'Sullivan, campionul mondial actual, a pierdut cu 9-8 finalaWelsh Open în faţa locului 81 mondial, nord-irlandezul Jordan Brown... de care vă jur că eu n-am mai auzit până alaltăieri!