Ziua de Europa League, în care alaltăieri au avut loc toate cele 16 partide tur din această etapă, a avut iniţial programarea standard, adică jumătate din meciuri de la ora 20:00, celelalte cu începere de la 22:00. Numai că a intervenit... nu, nu pandemia, care a cam făcut programul de aproape un an încoace, ci buletinul meteo, dat naibii şi ăsta, şi care a anunţat că la Kiev vortexul îşi cam face de cap, oprind termometrul la -17 grade, aşa că UEFA a coborât cu 3 ore startul meciului dintre Dinamo Kiev şi Club Brugge, ducându-l la ora 17:00. Evident că am lăsat totul deoparte şi m-am aşezat cu ochii pe Nea Mircea, să vedem ce echipă a întocmit el şi la duşman acasă, după ce s-a înjurat cu acesta atâta amar de vreme. Nu pot să zic că m-a dat pe spate ce am văzut, dar nici nu poţi să ai o imagine corectă când crapăpiatra de ger, iar în tribune spectatorii au pături puse peste geci şi paltoane! Afost un meci mai degrabă îndârjit decât spectaculos, în care parcă totuşi belgienii au fost ceva mai periculoşi. Am înţeles din conferinţa de presă de după meci că Lucescu şi-ar fi dorit un 0-0 care, a spus el, "este scor de calificare", mult mai bun decât acel 1-1. Corect, aşa e, deci Nea Mircea a jucat pentru meci nul. În retur e obligatsăînscrie, şi cred că poate. Calificarea se joacă. Coincidenţanaibii: după meciul românului cu belgienii, în încheierea zilei (căci s-a terminat cu vreo 10 minute după toate celelalte partide) am avut parte de duelul... belgienilor cu românul! Fiindcă la Antwerp s-a dus Rangers Glasgow, însă cu Ianis Hagi pe bancă. A fost un meci absolut demenţial, cu 0-1 la început, apoi cu 2-1, cu 2-2, chiar 3-2 în minutul 74, când a intrat Ianis. S-a văzut. S-a simţit. Rangers a început să joace altceva: mai clar, mai aerisit, mai luminos chiar! Au venit şi ocaziile, prima ratată chiar de Ianis. Apoi o alta, creată de el, dar ratată de un coleg. În fine, egalare şi victoria dorită şi logică a lui Rangers, cu 4-3, după un meci extrem de frumos şi spectaculos. Rămân nedumerit de statutul lui Ianis acolo: e clar cu câteva clase peste oricare din coechipieri, totuşi e rezervă. De ce?