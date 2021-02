Așa cum era de așteptat, Serena n-a rezistat în fața versiunii sale mai tinere. Există o vorbă în tenis, ”ești atât de bun pe cât de bun îți este serviciul doi”, doar că asta pare să nu i se aplice lui Osaka. Când își va pune la punct al doilea serviciu (prea multe sub 130 km/h), și se va întâmpla și asta, atunci chiar că va domina tenisul feminin. Exceptând acest element, e greu de identificat altă vulnerabilitate la jucătoarea niponă. I-a servit Serenei cu 195 km/h ”la teu”, și nu o dată, iar peste câteva ore aveam un deja vu când Karatsev îi făcea as lui Djokovic exact la fel! În afară de tinerețe, Osaka este mai înaltă decât Serena cu 5 cm, dar are o conformație care îi permite simultan să dezvolte și forță, și suficientă motricitate. Originea sa îi asigură, fie și parțial, o necesară disciplină mentală, care s-a văzut mai abitir la acea finală de la US Open marcată de mahalagismul Serenei la adresa arbitrilor. Dar și la această ediție s-a întors din ”morți” când a salvat două mingi de meci în partida cu Muguruza. Paranteză cu o chestiune frivolă, dar care sărea pur și simplu în ochi: lungimea unghiilor Muguruzei sfida orice priză decentă a rachetei! Revenind la Osaka, după un traseu în care n-a existat adversar lejer, urmează o finală facilă, căci Barty și-a făcut rost de o eliminare în stilul ei catatonic, privându-ne de o finală de gală. Americanca Brady este cap de serie 22, comparabilă cu #27, Jabeur, eliminată de Osaka încă din turul 3, dar mult sub Muguruza și Serena, #14 și respectiv #10. Inclusiv la serviciul secund, identificat ca punct slab al lui Osaka, Brady este încă și mai slabă, ea servindu-i Muchovei, în mod repetat, un fel de kick la viteze sub 120 km/h!

Presupunând că va câștiga sâmbătă și că își păstrează media actuală de 1 Grand Slam pe an (sub potențialul ei, după părerea mea), Naomi Osaka tot ar depăși 10 trofee în carieră și ar lăsa în urmă jucătoare precum Maria Șarapova, Justine Henin, Martina Hingis, Venus Williams, Monica Seleș.