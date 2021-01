Acum vreo două, trei zile, o ştire de mare senzaţie avea să cutremure lumea fotbalului românesc din România, ba avea să-mi zgâlţâie şi mie vreo doi neuroni: Dennis Man a fost transferat la Parma. Am vrut să scriu "s-a transferat", dar m-am corectat la timp: nu cred că în România există şi varianta semnării contractului de jucător, indiferent unde, fără că vreun "impresar" sau "procurator" (cum li se zicea, în urmă cu nu foarte mulţi ani, vreo două decenii, traficanţilor de carne vie de fotbalist) să-şi bage coada, în vârful căreia, la finalizarea traficului/contractului să se afle sume consistente, uneori atât de mari, încât domniile lor prefera să ni le comunice la scara 1:10. Să ni le comunice nouă, celor interesaţi de fenomenul fotbalistic, dar mai ales instituţiilor specializate în alte alea, precum ANAF, Finanţele Publice, Poliţia, Parchetul etc. Faptul că dincolo de valoarea în sine a mărfii traficate stau interesele strict personale ale traficanţilor e demonstrat cu vârf şi îndesat chiar de acest ultim transfer pe bani buni (că transferuri d-alea, pe doi bani jum'ate, de la Chiajna la Voluntari şi de la Clinceni la Bragadiru, nici nu se mai pun la socoteală, sunt ca amicalele alea de iarnă, jucate prin Cipru contra unor echipe de frizeri şi măcelări!) comis nu printr-un impresar... ci prin doi! Ei, nu, nu e vorba de o asociere, de vreo societate comercială cu obiectul de activitate "trafic de carne vie de bărbaţi", ci de doi impresari aflaţi în concurenţă până acum, iar de acum înainte, mai mult ca sigur, în duşmănie! Ei se numesc Ana Maria Prodan şi... şi... şiiiiiii Giovanni Becali (neapărat cu doi de "n" la Giovanni)! Ei, pe bună dreptate v-aţi putea întreba, caîn bancul ăla străvechi, cu domnul căruia soţia i-a adus pe lume doi gemeni, unul alb şi altul negru: "Cum... mă-sii!?". Adică cum... mă-sii transferul l-au făcut una care nu mai are licenţa de impresar de când e patron de club (la Sibiu, aţi uitat?; sau invers - dacă încă e impresar, nu are voie să deţină şi un club de fotbal!) şi altul care, de când a făcut bulău tot pentru fraude din transferuri, are interdicţie de a mai practica meseria asta, prin sentinţa tribunalului. Despre cum ea ar avea dreptul la 10% din salariul lui Man pe toată durata contractului, dar verii Becali (cu Gigi în moţ, evident!) vor s-o mânjească doar cu 100.000 de coco, cu alt prilej. Vom afla, poate, adevărul, când va pocni şi buboiul ăsta, şi îi va băga prin pârnăi. Staţi liniştiţi, aia de femei e la Mislea, între Câmpina mea natală şi Băicoi, şi ştiu că e curăţică, pe gustul Anei Maria! Iar aia de bărbaţi are încă mobilierul dus de Giovanni la precedenta şedere, deci e ca şi cum s-ar întoarce acasă.