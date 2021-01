Nici n-a apucat să se bucure cât se cuvine pentru performanța de a fi fost desemnat "antrenorul anului" (2020) în Turcia, că Șumudicăa și fost nevoit să părăsească echipacu care reușise această performanță absolutremarcabilă. Intervievat telefonic de canalul Digisport chiar în noaptearezilierii contractului, Șumi n-a zis mare lucru despre motivele despărțirii, promițând însă declarații incendiare la revenirea în țară. În plus, dăduse de înțeles că Turcia este un capitol închis și că îl așteaptă cu brațele deschise și ceva chineji, și niscai arăboi. Numai că între acel moment și cele presupus incandescente s-a produs ceva, un scurtcircuit poate, urmareacăruia s-au dus naibii și arabii și chinezii, implicit și declarațiile incandescente, astfel încât Șumudicăa plecat din Turcia în... Turcia! Mă rog, cu o trecere prin București, pentru reîncărcarea bateriilor cu aer de cheiul Dâmboviței, care nu pare mult diferit de ăl' de pe malul Bosforului. Sunt convins că la noua sa echipă, unde lupta pentru supraviețuire, nu pentru titlu, cadincolo, Șumudicăva reconfirma. Nu știu de ce, dar dintre toți antrenorii români care s-au perindat pe acolo, Șumi mi se pare cel mai potrivit în mediul ăla. Pare acasă, cu toate scandalurile, ciondănelile și hârâielile. Ce mai, pare mai turc ca turcii! În extremitatea opusă a continentului, săptămâna aceasta s-a desfășurat un nou tur din Copa del Rey, competiția aceea unde se petrec toate nebuniile imaginabile, ba și ceva pe deasupra! Vă amintiți, desigur, pățania lui RealMadriddin aceastăcompetiție din urmă cu câțiva ani, când a fost eliminată de Alcorcon, echipa de liga a 3-a spaniolăla dată aia. A fost rușinea supremă, iar prietenii mă tot tachinează de atunci încoace, până acum, când... gata! Gata cu Alcorcon, zic, dar mai mult ca sigur că miștoul va continua, locul ăleia fiind luat acum de Alcoyano!!! care n-a stat nici ea prea mult pe gânduri și i-a dat lui Real un 2-1 parcă șimai umilitor, din moment ce Real a și condus încă din prima repriză, ba a mai avut ceva vreme și... om în plus! Am mai întrebat și mai întreb: să fie vreun blestem? Să nu poată face față Real echipelor de liga a III-a ale căror nume încep cu A și sunt alcătuite din câte 8 litere?...Sau caselor de pariuri!?!