Ultimul meci al etapei din Liga 1 probabil că abia începuse când încheiam acest articol. Așadar, nu știu dacă rezultatul o să-mi valideze afirmația aceasta: FCSB este favorită la titlu cât timp nu transferă în iarna asta vreunul din tripleta Man-Coman-Tănase. Și chiar dacă ar face-o cu unul dintre ei, Budescu e după colț. El ar putea fi transferat chiar dacă nu pleacă nicio vedetă, ceea ce ar încheia perioada de secetă a lui FCSB. Astra n-are niciun Dumnezeu, dar asta e o expresie, noi știm că are. De aceea, a mai ciuguli niște mărunțis pe Budescu sau pe altul mai răsărit poate fi un scop al trecerii acestui club prin fotbal. Că mai ciugulește și necesarul de puncte pentru a-și mai prelungi chinul de a rămâne în respectivul fotbal. Revenind la FCSB, presupunând că va fi pierdut aseară, deși lotul actual al lui Rednic la Viitorul nu i-ar permite în mod normal să-și păstreze statutul de sperietoare în întâlnirile cu roș-albaștrii, tripleta sus menționată, dimpreună cu relațiile de joc care s-au creat în atâta timp și cu ceilalți componenți, asigură forța necesară de a rezolva meciuri cum a fost cel cu Astra. Craiova, de exemplu, nu arată această forță. CFR-ul, da. Am văzut pe gsp.ro o comparație a perioadei Iordănescu jr. cu perioada Petrescu din campionatul curent. Actualul antrenor a ieșit pe plus, dar să nu uităm că Petrescu a luptat pe două fronturi, ăla european fiind mai important fiindcă aducea bani buni meci de meci.

Un alt campionat cu desfășurare palpitantă la vârf tocmai a devenit Serie A. Umbra lui Juve nu mai planează asupra fotoliului de lider după înfrângerea din derby-ul cu Inter, ba chiar echipa lui Pirlo a ieșit din zona locurilor de Liga Campionilor. Cum ar fi?! Neverosimil, pentru că plutonul care îi împresoară pe torinezi nu excelează prin constanță. Ca dovadă, în ultima etapă Atalanta n-a putut găsi drumul spre gol cu modesta Genoa, ratând punctele cu care să treacă în fața lui Juve. Iar Roma a capotat jenant în derby-ul capitolin. Cât despre napoletani, cred că înjură și acum după punctele pierdute cu Spezia!

Am fost martori și la primul cartonaș roșu încasat vreodată de Messi la Barcelona, pentru o scatoalcă pe care lotrul ăla de Villalibre o merita. De-aia și suspendarea minimă de două etape. Piticul va reveni taman la meciul cu... Bilbao!