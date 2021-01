Cred că fenomenul cel mai vizibil în lumea sportului, dar şi dincolo de ea, din ultima perioadă de timp (asta însemnând cam un an, adică de când suntem knockdown de la pandemie),a devenit inconstanta în obţinerea performanţei, discontinuitatea rezultatelor, după meciuri memorabile, unele de-a dreptul antologice, urmând căderi aproape inexplicabile în care eroii de data trecută au devenit de nerecunoscut la distanţă de doar câteva zile, părând propriile lor caricaturi. Iar asta se vede în toate sporturile care încă se desfăşoară, de la fotbal până la snooker, şi se petrece indiferent de locul disputei. Pentru căfotbalul ne e cel mai apropiat, şi tocmai de aia dăşi titlul rubricii, iată câteva din multele răsturnări năucitoare la care am asistat în ultimele două săptămâni. În Italia, de ani buni, Juventus făcea legea. Până anul ăsta,când, aproape miraculos, a reizvorât Milan, căreia prezenţa lui Zlatan Ibrahimovici (care pe 3 octombrie va împlini 40 de ani!) i-a adus o nouă... tinereţe! Milan joacă pentru prima oară după ani buni (de fapt, răi!) fotbal adevărat, de calitate, şi de aceea se şi află pe locul 1 în Italia, cu şanse reale la un nou titlu. Numai că exact când trebuia să arate marii rivale cine-i acum şeful, Milan s-a prăbuşit inexplicabil, pierzând chiaracasă, la Milano, derby-ul cu Juventus, care oricum mai avea de recuperat multe puncte până s-o ajungă pe Milan. Prilejul i s-a ivit chiar alaltăieri, în alt derby, cel contra altei echipe legendare, Internazionale Milano, care oricum e şi ea, camai mereu, angrenatăîn lupta pentru titlu. Ei bine, după ce aproape că o umilise pe Milan, de data asta Juventus, cu tot cu CR 7 în echipă, a fost ea cea umilită, nereuşind nici să o dea măcar o dată în aţe lui Inter, de la care însă a primit două goluri, cu care Inter s-a dus până pe locul 2. Cam în acelaşi registru s-au petrecut lucrurile şi în Spania, unde şi Real, şi Barcelona s-au făcut de râs pe rând în campionat, în ultimele zile repetând figură şi în Supercupa, unde se joacă aiurea, cu semifinale şi finală, fără vreo logică. Real a avut grijă s-o ia de la Nimeni, adică de la Bilbao, plecând repejor acasă, în timp ce Barca s-a calificat la lovituri de departajare, cu 2-1,contra lui Real Sociedad, pornind ca mare favorită în finală... pe care au pierdut-o catonţii, cu 2-3, evident contra aceleiaşi Bilbao, după ce au condus şi cu 1-0, şi cu 2-1! Iar Bilbao cred că mai are de jucat câteva mii de ani până să mai apuce să le bată, în 4 zile, şi pe Real, şi pe Barca!