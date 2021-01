Nu știu alții cum sunt, dar eu nu mai deschid de ceva vreme ”știrile” despre Dinamo. Orice ar scrie în titlu, cu orice ar încerca să ne atragă, doar finalitatea contează. Iar această finalitate, când va fi ea, nu avem cum s-o ratăm. La fel, știrile cu Șumudică. Poate părea surprinzătoare comparația, dar Șumi juca mass-media pe degete în stilul Trump! Show, show și iar show. Spre deosebire de Trump, Șumi avea și cu ce se lăuda. Până la un moment, când au intervenit banii. Precum o bonă care își atrage copiii, dar face gură cu părinții și sparge vase pe balcon, antrenorul român s-a cerut afară și și-a obținut libertatea, doar că nimeni n-o să se mai uite în gura lui când va clama cât de bun e printre cămile. Succesul financiar e doar pentru el, strict personal. Dar unul pleacă din fotbalul turc, altul vine. Dan Petrescu este cel care vine să facă performanță cu... Kayserispor, o echipă care se zbate la retrogradare! Asta mie mi se pare un eșec imputabil impresarului. Cum adică, după multiplele titluri reușite în Liga 1, confirmate în mod repetat cu victorii în cupele europene împotriva unor cluburi cu renume, tot ce i se pune pe masă lui Petrescu este o echipă aflată la coada clasamentului în Turcia?! Pe niște bani care pentru Șumudică reprezentau mărunțiș? Poate că de destinul Bursucului ar trebui să se ocupe cineva cu mai multe conexiuni în Insulă, adică acolo unde deja fundașul dreapta cu ciuf blond și-a făcut un nume, are și cântecul lui în peluza lui Chelsea! La 53 de ani, Petrescu ar trebui perceput ca tehnician împlinit, gata oricând să facă pasul într-un campionat de top din Europa. Contra și Gâlcă au avut șansa de a antrena în Spania, doar pentru că au jucat acolo, dar iată că Petrescu, superior în mod cert celor doi, atât ca jucător, cât și ca antrenor, nu este băgat în seamă în Italia și Anglia... Ceva nu e bine proporționat aici! Înțeleg că apucăturile sale pot speria pe câte unii, însă nici rezultatele nu pot fi eclipsate. Aștept ca Bursucul să-și salveze echipa de la retrogradare, să-și ia banii, iar din vară să meargă într-un loc în care se dă ora exactă. Desigur, nu mă refer la București.