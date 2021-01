Evident că ne-am pus cu toţii speranţe atât în găsirea tratamentului minune,cât şi în descoperirea vaccinului care să ne scape de apăsarea criminală sub care ne ducem existenţa de aproape un an (Doamne, când a trecut şi cine ni-l dă înapoi, că de fapt ne-a fost furat din viaţă!?). Asta ar însemna că ne putem reîntoarce acolo unde rămăseserăm când s-a dezlănţuit demenţa planetară. Să ne reîntoarcem adică în tribune pentru spectacolele sportive, şi în săli sau în pieţe pentru concerte şi festivaluri. Aşa-i că nici nu vămai puteţi închipui cum ar arăta o stradă, sau o sală, sau un restaurant, unde oamenii stau unul lângă celălalt, vorbesc normal,gesticulează, chiar strănutăsau tuşesc, fără ca unul sau altul să tresară, să se uite urât ori chiar să atragă atenţia "vinovatului" că poate dezlănţui Apocalipsa printr-un amărât de strănut? Continui să mă întreb ce se va întâmpla cu marile competiţii, în caz că nici leacul cel sigur nu se va găsi, şi nici vaccinurile astea aruncate pe piaţa în mare grabă nu se vor dovedi eficiente. Se vor testa sportivii în neştire? Se vor inventa în loc de medicamente şi vaccinuri noi tipuri de teste care să dea rezultatul sigur 100% instantaneu? Mă gândesc de exemplu la competiţiile eliminatorii cu tururi desfăşurate succesiv în intervale de timp foarte scurte, precum judo, scrimă, tenis de masă. Joci, adică, în turul 1, câştigi, şi peste două ore ai meci în turul 2. Faci testul iniţial, iar după victorie, înaintea turului doi, îl mai faci o dată!?! Că logic aşa ar fi, fiindcă în cele două, trei ore scurse între meciuri puteai să te infectezi foarte uşor de la maseur, de la automatul de cafea, de la conferinţa de presă, de la etc.! Mai mişto ar fi la tenis de masă pe echipe: acolo joacă fiecare cu fiecare şi sunt zile în care ai şi câte 3 meciuri! Nu vreau să mă gândesc la sporturile de contact: judo,box lupte. Cum să stea aproape bot în bot în anume momente ale disputei şi în acest timp virusul să circule dezlegat de la unul la altul? Cred că ar trebui născocit un echipament special şi trebuie umblat şi la regulament. N-ar fi mişto să vezi un meci de box cu măştile alea din plexiglas şi cu pauze la câte 30 de secunde pentru dezaburire? Alternativa ar fi să se desfiinţeze aceste sporturi cu totul. Chestie care zău că nu m-ar mira să se întâmple.