Ne-a lovit darul muncii!

Fiind primul meu articol din anul 2021 la această rubrică, vă adresez cuvenitele urări de Noul An, care să sperăm cu toţii că ne va aduce liniştea şi normalitatea pe care pandemia ni le-a răpit cu brutalitate anul trecut. Dacă nebunia colectivă nu mi-a afectat consistent memoria, îmi amintesc că în anii precedenţi, pe vremea asta, marea majoritate a campionatelor de pe continentul căruia îi aparţinem şi noi se întrerupea, pentru perioade mai lungi sau mai scurte (mai lungi la noi, ca să n-avem vorbe!), singurii care ţineau în priză permanent fotbalul fiind britanicii, care aveau grijă să joace şi de Ajunul Crăciunului şi de Anul Nou. Ei bine, iată că în anul în care calendarul competiţional ni l-a alcătuit în cea mai mare parte pandemia, şi obiceiurile din timpul sărbătorilor de iarnă s-au modificat substanţial. Astfel, pauzaîn cele mai multe dintre campionatele Europei s-a luat în jurul datei de 20 decembrie şi a durat doar până în primele zile ale noului an. Aşa au procedat şi italienii, şi spaniolii, ba chiar şi nemţii, care altădată stăteau şi ei să se odihnească măcar vreo 3 săptămâni. Iar la noi, ce să mai vorbim! Ne-a lovit o hărnicie fără precedent, de ai crede că poporul român a fost puternic infectat cu virusul numit darul muncii! Ţineţi minte că de obicei stingeam nocturnape la începutul lui decembrie şi apoi o reaprindeam tocmai pe la sfârşit de februarie? Ei bine, iată că am jucat şi noi până la jumătatea lui decembrie, iar reluarea activităţii se va petrece peste nici o săptămână, ceea ce e uimitor. Explicaţii? Păi, pentru ţările calificate la Euro 2020, transferat în 2021, da: vor să încheie campionatele cât mai grabnic, pentru a le rămâne timp de pregătire a echipelor reprezentative. Va fi şi mai mare densitate de meciuri pentru fotbaliştii selecţionaţi care mai au şi meciuri în cupele europene. Cred că va fi anul marilor şi multelor accidentari. De altfel, deja se pot vedea fotbalişti clacând în timpul meciurilor, în momente când chiar stau! Ultimul, alaltăieri, Lukaku de la Inter Milano, care s-a tolănit pe iarbă pe când mingea era în altă parte, cu probleme musculare. Avem însă certitudinea că tot efortul ăsta are sens? Nu. Dar sperăm să vedem pandemia cărându-se şi fotbalul revenind în matca normalităţii. Doamne ajută!