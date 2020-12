Mai sunt "decât" (cum zice... fotbaliştii!) vreo două zile din nenorocitul ăsta de "douăzeci-douăzeci" (cum spunea o redutabilă doamnăpolitician într-o variantă de numeral din limba engleză - complet necunoscută doamnei în cauză! - adaptat la româna care-i era absolut ostilă!) pe care îl vom ţine minte cu siguranţă până în ultimele clipe de viaţă ca pe cel mai aiurea, mai greu, mai apăsător şi mai bizar an din indiferent câţi vom trăi. Întreaga existenţă ne-a fost răsturnată complet, iar cum sportul face parte nemijlocit din viaţăe clar că şi aici totul s-a dat peste cap. Vă mărturisesc că şi eu mă simt tot aşa, răsturnat, dovada fiind chiar spaţiul acestei rubrici unde de o bună bucată de vreme scriu mai puţin despre sport (care s-a rărit şi el ca o justificare...) şi mai mult despre pandemii. În fotbal, am avut un campionat transformat într-o luptă împotriva bolii, întregul calendar fiind deturnat în ideea de a finaliza cumva competiţia şi de a stabili într-un fel o ierarhie. Scopul s-a atins cumva, cel puţin în partea superioară, astfel încât am trimis să se facă de râs în Europa echipele care au avut chef să o facă. Aproape miraculos, una dintre ele, CFR Cluj, a reuşit să prindă grupele celei de a doua competiţii ca valoare, după ce retrogradase cu brio din prima. La retrogradare au fost ceva mârâieli, finalizarea zonei inferioare aducând însă mulţumire majorităţii celor implicaţi. La eşaloanele inferioare nu are sens să ne mai referim, ştiut fiind că aici s-au practicat sisteme diferite de la o serie la alta din divizia C pentru a promova în B, printre victimele discriminării numărându-se chiar Foresta Suceava. Dar, când toată planeta se văicăreşte şi nu mai ştie cum să se ascundă de virus, ce mai contează o victimă în plus? Cu adevărat neliniştitor este însă faptul că după ce un sezon a fost dat complet peste cap, iată că ne aflăm la jumătatea altuia, pe care de asemenea nu ştim dacă-l vom vedea încheindu-se normal sau dacă ierarhiile finale vor fi tot corelate cu gradul de răspândire a pandemiei. Ducă-se naibii 2020 cu deraierile lui cu tot şi să sperăm că 2021 ne va repune pe şine.