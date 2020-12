Man of the Year?!

Adică Omul Anului. Al acestui an șchiop, da, care trebuia să aibă performerii lui. Sigur, la nivel de Balon de Aur nu s-a putut. S-au grăbit niște inși să se spele pe mâini (ca să fie la modă, probabil!) și să-l anuleze prin primăvară, de parcă urma apocalipsa. Dar trofeul ăsta e cumva privat, îl acordă o revistă, deci... ”eu te-am făcut, eu te omor”. Reiau întrebarea pe care am pus-o înainte de finala Ligii Campionilor, Bayern – PSG: dacă ar fi câștigat parizienii, cu Mbappé cel mai bun jucător al finalei, nu era la loc comanda? Cum n-au câștigat, rămâne o speculație. Rămâne și frustrarea lui Robert Lewandowski, pe bună dreptate. A fost anul lui, tot anul. A fost la înălțime și înainte de pandemie, iar între valuri, era pe val! În schimb, la noi nu s-a anulat ancheta de sfârșit de an, iar Gazeta l-a desemnat jucătorul anului pe unul care n-a existat până s-a făcut toamnă! Este vorba de Dennis Man. Țineți minte pe ce loc a terminat FCSB campionatul trecut? Pe 5. La o prăpastie de puncte în spatele campioanei CFR, dar și a Universității Craiova. Unde era Man în perioada asta? Pe teren, probabil făcea numai acte de vitejie, dar îl trăgea echipa în jos. Să fi excelat însă în Liga Europa? Asta dacă am considera performanță calificarea aia aiuritoare cu sârbii de la Topola, dintr-un oarecare tur preliminar. Păi, prin comparație, CFR a jucat optime la începutul anului, rămânând neînvinsă în dubla cu Sevilla, singura echipă din competiție în situația asta! Plus nouă calificare în grupe, la toamnă. Plus titlul de campioană. Mi se pare de porc (să nu ne ferim de cuvintele cu care ne îmbuibăm în perioada asta!), ca votant în această anchetă, să ignori parcursul celor de la CFR doar pentru că a început Man să joace fotbal prin octombrie, iar FCSB e lider cu o marjă infimă! Și măcar dacă Man ducea momentul ăsta la echipa națională, dar nu. Însă așa a fost să fie anul ăsta, aberant până la sfârșit. Bine că se termină.