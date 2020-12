Nici nu se stinseseră bine ecourile despre cât de prost a executat Ronaldo penalty-ul ăla din meciul cu Atalanta, că hop și Messi cu o execuție catalogată identic. Piticul a avut însă noroc, i s-a întors mingea dintr-o centrare deviată și s-a aruncat la disperare s-o îndese în poartă. Am revăzut faza. Oare chiar a executat prost Messi? Mă îndoiesc, ca și în cazul lui Ronaldo. Poate nu perfect, dar pur și simplu mai intervine și statistica. Am văzut o groază de penalty-uri la sfârșitul acestei săptămâni, concluzia fiind că execuția se judecă în majoritatea cazurilor după cum intră sau nu în plasă. Ce mare rafinament la Vardy, de exemplu, în meciul lui Leicester cu Tottenham? Iar în alte cazuri am văzut mingea intrând ușor la un metru de centrul porții. Să știți că asta cu fenta e mult exagerată. Portarul dă cu banul, vorba vine, adică își alege un colț, fie dinainte, fie la instinct. Iar cine riscă prea mult, șutând aproape de bară, mai dă și pe lângă sau peste. Nu există specialistul absolut al loviturilor de la 11 metri, doar l-am văzut de curând pe Sergio Ramos ratând de două ori în același meci. Iar de-a lungul timpului toți marii jucători s-au trecut pe lista ratangiilor. Cam atât despre teoria punctului cu var, mai nou cu VAR, că prea am despicat firul în 4 acolo unde este multă întâmplare.

Apropo de Tottenham – Leicester, scor 0-2, echipa lui Mourinho este într-o pierdere de turație care o poate costa pretențiile la titlu în acest sezon, asta dacă or fi existat cu adevărat. Londonezii se află acum la granița Ligii Campionilor, dar și asta e o iluzie, fiindcă echipele din Manchester au meciuri de recuperat. Fapt e că Londra tocmai intrase în lockdown, astfel că nici spectatorii n-au mai avut acces la peluze, așa cum se întâmplase în ultimele câteva etape, ceea ce crease impresia că lucrurile încep să revină la normal. Prilej pentru comentatorul de la Eurosport să spună, cu 5 zile înainte de Crăciun, că ne aflăm în mijlocul unui an complicat...