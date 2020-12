Sper să nu vă supărați foarte tare pe mine că revin, iar și iar, cu subiectul "Dinamo București". O fac nu fiindcă aș avea eu sentimente speciale față de echipa Miliției de pe vremuri, ori a tuturor falșilor investitori din vremuri mai apropiate. Scriu mereu despre ea ținând cumva pasul cu canalul de sport pe care stau cu cel puțin un televizor deschis în permanență, Digi Sport, unde nu trece zi fără să auzim comentarii, interviuri, luări de poziție din partea unui număr impresionant de cetățeni: antrenori foști sau viitori (fiindcă cel "la zi" niciodată nu vede ce e în jur, sau are interdicție de a vorbi, ceea ce e absolut înspăimântător), fotbaliști din trecutul mai apropiat sau din străvechime, foști acționari, suporteri implicați financiar și ei, sau nu, de la om la om, comentatori de specialitate sau invitați din alte domenii. Cu toții încearcă să descâlcească ițele care par realmente de nedezlegat prin care echipa a căpătat o istorie absolut cretină, un prezent de coșmar și un viitor complet imprevizibil. Printre ultimii intervievați în aceste zile, am văzut un lider al celebrei galerii dinamoviste, o grupare care în anii '90 semăna teroare pe oriunde se deplasa, lăsând pârjol în urmă, devastând, spărgând și distrugând tot ce îi ieșea în cale (ia amintiți-vă ce s-a petrecut la complexul Canay, de după Fălticeni, după un meci cu Foresta!) dar care acum face veritabile spectacole pe stadioane în vremuri normale. Ei bine, omul spunea că ei, cei din galerie, sunt încântați de jocul echipei din ultima vreme și că nu înțelege nimeni ce e cu "acționariatul" spaniol care nu a adus niciun ban, nu a achitat nici datorii, nici salarii. Ca atare, ei, cei din galerie (care în ultimii ani au tot încercat să preia ei echipa, devenind acționari după modelul spaniol, cu "socios", însă ceea ce e doar normal în Spania, la noi este absolut imposibil) au pus din nou mânăde la mână și au strâns banii cu care... au achitat salariile jucătorilor,că doar și ei au familii la care trebuie să vină Moșul. Gestul este încântător, și tot încântător mi se pare și mesajul transmis de omul ăsta spaniolilor (dacă chiar or fi existând!), presupuși acționari: să rămână naibii la ei acasă, în Spania, să uite de Dinamo și să nu mai calce pe aici câte zile or mai avea! Nu mi se pare deloc o amenințare, ci chiar o pildă de bun-simț.