Rasismul este crimă împotriva umanității, asta clamează ministrul turc de Externe. De acord în ceea ce privește conceptul, dar crimă împotriva umanității, în adevăratul sens al cuvintelor, reprezintă ceea ce au pățit armenii și kurzii. Iar ce a pățit Colțescu este rodul cel mult al inadecvării, nu al rasismului. După expresia folosită de el, ceva gen ”dă-i cartonaș lu’ăla negru”, nu putem trage nicio concluzie în privința rasismului lui Colțescu, în împrejurările alea, în care era înjurat de pe bancă. Și un om ”normal” se putea exprima așa în condiții de stres. Hai, pe bune, câți dintre noi am fi spus ”tipul ăla de culoare”?!

E mult context în cazul Colțescu, iată câteva aspecte la care vă invit să reflectați.

Negru nu înseamnă Negro. În limba română, Negru înseamnă Black, exact ca la Black Lives Matter. E o culoare, dar poate desemna și o persoană care aparține unei anumite rase, FĂRĂ conotații rasiste. A se consulta DEX-ul. Colțescu trebuie judecat după limba în care s-a exprimat. Pe dicționarele englezești online, la explicația cuvântului Negro se adaugă o notă care avertizează că termenul este considerat ofensator.

Zece negri mititei. Romanul Agathei Christie avea în original titlul ”Ten Little Niggers”, după un vechi cântecel popular. În România nu a fost tradus ”Zece Ciori Micuțe” (trebuia diminutiv, dar nu sună prea bine), căci Cioară este cuvântul echivalent termenului rasist Nigger. Nici ”Zece Negrotei”, cuvânt care nu există decât în argou, cu sens peiorativ. A fost tradus așa cum scrie mai sus. Nicio editură românească n-a anunțat că schimbă titlul în ”Și n-a mai rămas niciunul”, dar e drept că nici n-am avut între timp reeditări. Totuși, piesa de teatru adaptată după roman, jucată la teatrul Avangardia din București, are titlul ”Și din 10 n-a mai rămas niciunul”. Aceasta este într-adevăr o concesie pentru că, așa cum am arătat, în DEX cuvântul ”negru” nu are sens peiorativ.

Albii nu știu să sară.În original, ”White Men Can’t Jump”. Știți filmul, nu? Dacă nu, remediați problema. Woody Harrelson și Wesley Snipes! Presupunând că ar trebui să imaginați o continuare, care ar fi aia? Mie îmi vine asta: Negrii au cea mai tare detentă. Sau, mai pe metaforă: Negrii nu știu să cadă. Dar dacă am da titlul pe invers: Negrii știu să sară? Vi s-ar părea rasist un asemenea titlu? În cazul ăsta, aveți probleme și cu titlul original. Paranteză adorabilă: poetul Iulian Tănase a publicat pe Facebook o conversație cu fiul său, care îl întreba de ce Michael Jackson s-a făcut alb, concluzia copilului fiind că s-a făcut alb ca să poată fi rasist!

Istanbul Bașakșehir. Este echipa adoptată de mărețul Erdogan, nu întâmplător a câștigat anul ăsta primul său titlu de campioană, pentru care s-au dat la o parte echipe ca Galatasaray, Fenerbahce sau Beșiktaș. Comportamentul jucătorilor și oficialilor la un meci de Liga Campionilor denotă o mentalitate de privilegiați, o sfidare la adresa competiției, așa cum Erdogan sfidează UE. N-au mai acceptat să reia meciul în nicio condiție, nici cu ascunderea lui Colțescu. Vai, fuseseră jigniți iremediabil! Există un cuvânt turcesc, începe cu sic și se termină cu tir.