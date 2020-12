Prin tradiţie, extratereştrii (din oricare galaxie ar proveni) sunt numiţi "marţieni", deşi se cam ştie, cu argumente ştiinţifice solide, că pe Marte nu prea există forme de viaţă care să poată fi asemănate cu noi, cei ce populăm planeta Pământ. Când se descriu aceste deocamdată ipotetice creaturi, dincolo de urechile imense şi ochii cât capacul de la W.C. se foloseşte sintagma "omuleţii verzi". De ce tocmai verzi şi nu albaştri, indigo sau turcoaz este o altă enigma greude dezlegat. Presupunând însă că extratereştrii chiar ar exista şi că într-o bună zi s-ar hotărî să se lase văzuţi, ba să se şi stabilească undeva pe Terra, şi că ar avea şi culoarea unanim acceptată acum, adică verde, ce dracu' ne-am face dacă şi-ar întocmi echipăde fotbal şi s-ar înscrie prin ceva competiţii, undeva pe planeta asta? Am putea vorbi despre ei în termenii oarecum metaforici prin care îi numim acum pe cei din mai largă familie Homo Sapiens, desigur cu atenţia încordată pentru că nu cumva să comitem delicte din sfera rasismului, xenofobiei şi altor asemenea crime împotriva umanităţii? Hai, că mă sperii eu însumi de ce fraze am ajuns să duc la capăt! Pe scurt: am putea săspunem despre echipa marţienilor că este cea a "omuleţilor verzi" fără să riscăm să ne închidă vreo organizaţie televiziunea, radioul sau ziarul unde s-a spus aşa o nenorocire care i-a traumatizat într-un hal inimaginabil pe omuleţii verzi...ptiu!, am greşit, iertare, am vrut să spun "pe omuleţii cafrunza şi caiarba" de unde s-ar putea înţelege că-s mulţi, însă nu verzi! Dar când zicem de Villareal că-i "submarinul galben", n-o fi vreo discriminare? Sau dacă jucătorii lui Manchester United sunt porecliţi "diavolii roşii", asta nu se poate echivala în ani grei de puşcărie sau măcar de suspendare dacă chestia iese pe gura unui arbitru sau a unui comentator? Ceea ce s-a petrecut marţi seară la partidacu Colţescu nu e glumă. Este demenţa în care ne complăcem cu toţii, fără să îndrăznim măcar a crâcni, atunci când nişte idioţi ne impun nişte limite absolut cretine. Întrebarea e simplă: cum mă-sa să-i zici negrului dacă nu negru şi albului dacă nu alb, mai ales când sunt identificabili astfel într-un grup? De ce negrul se simte lezat în această situaţie, iar albul nu? Dar rasa galbenă? Vieţile negrilor contează (aici am zis "negri", deci în sintagma asta e voie?, adică "negru" când e bun de folosit, când e bun să te bage la bulău?, băiiiiii, am înnebunit cu toţii!?!), dar viaţa mea de care a ajuns să-şi bată joc un cretin isteric de pe banca echipei turceşti, care a inflamat toată planeta asta care s-a tâmpit, ăla nu-mi plăteşte dracii care m-au apucat văzând circul lui în loc de meci? Băi negrilor sensibili, să ţineţi minte până daţi colţu', că "WHITE LIVES MATTER" exact cât şi ale voastre! V-o spune unul care l-a iubit pe Pele cape tatăl lui, iar pe Jimi Hendrix cape un frate mai mare, nesimţiţilor! Da, ştiu, nesimţirea n-are culoare!