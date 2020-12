Vă spune ceva numele de Ursea? Este vorba de noul antrenor al lui Nice, echipă de prima ligă franceză. Pe mine, dacă m-ar fi întrebat cineva dacă am auzit de Ursea, i-aș fi răspuns tot cu o întrebare: ăsta nu e unul care a jucat pe la Victoria? Ba da, el e, și mi-l și amintesc, un mijlocaș slăbuț ca fizic, dar tehnicuț și fâșneț, cu bună viziune a jocului. Mai apoi, după Revoluție și desființarea echipei (odată cu FC Olt), am uitat că a plecat în fotbalul elvețian, mai ales că nu era vorba de echipă de prim-plan, ieșind practic din atenția microbistului român. Este exclus să nu fi știut, că niște știri sigur s-au strecurat prin presa de atunci, iar pe vremea aia citeam ziarele de sport în întregime, asta însemnând tot-tot, indiferent de ramura sportivă. Cumpăram ziarul alternativ cu un prieten, el o zi, eu o zi, și-l pasam între noi. Prietenul, acum în diaspora, îl frunzărea pe fotbal, dar eu îl luam la buchisit, că așa era în epoca pre-internet, nu aveam alternativă. Bineînțeles, mai erau săptămânalele, aici aveam exclusivitate la Pronostic Sportiv, am încercat fel și fel de scheme la pronosport, clasice sau inovații, timp de ani de zile, fără a rata vreo duminică. Dar să revin la Ursea. Mirarea mea e că a ieșit complet din colimatorul presei noastre, care mai publică din când în când interviuri sau diverse materiale cu fel de fel de foști jucători. Și uite că omul a navigat pe sub radar, modest în felul lui, dar serios. Uitându-mă pe traseul său, văd că a fost mult timp secund, inclusiv de când a trecut în fotbalul francez. Iar faptul că ziariștii noștri nu l-au dibuit până acum mi se pare cam ciudat, mă gândesc că poate el se ferea de presă, fie ea română sau în general. Văd un articol de pe L`Equipe cu titlul ”Cine este Adrian Ursea, succesorul lui Vieira?”, deci discreție, nu glumă. Și iată-l acum promovat principal la Nice, echipa orașului de pe Coasta de Azur! Interesant, echipa nici nu stătea prea rău, aș putea spune chiar un pic mai bine decât... Barcelona! Aseară, la debutul ca principal la Nice, Ursea a scos un egal la Reims.