... dacă n-am crede că viaţa este un şir nesfârşit de miracole a căror menire este indiscutabil aceea de a salva tot ce ţine de spaţiul carpato-danubiano-pontic, de a aduce binele, bunăstarea, fericirea chiar, tuturor celor care trăiesc în acest spaţiu (desigur) binecuvântat şi de a aduce multă căldură vara. Nu neapărat şi frig iarna, sau, mă rog, selectiv: numai celor care şi-l doresc! Ei bine, în lanţul interminabil de minuni cu care îşi alimentează speranţele de mai bine acest popor (binecuvântat şi el, la rându-i) e loc şi pentru cele aşteptate pe gazon, ştiut fiind că minunea, dacă e minune adevărată (născută, nu făcută!, cum zicea un clasic în viaţă al fotbalului românesc), atunci ea ţine loc şi de antrenor, şi de gol, şi de calificare, şi de ce-o mai fi nevoie pentru cafericirea să inunde întocmai şi la timp sufletele românilor, desigur mândri că sunt români, cum i-am auzit zicând la televizor pe absolut toţi cei care au apărut acolo în oarecum sfântă zi de 1 decembrie! De ce mizăm mai degrabă pe Divinitate şi pe miracolele din fişa postului decât pe treabafăcută temeinic pe gazon e o altă problemă. Cert e că ne ajută să deraiem în acest fel chir întâmplările din ultima vreme care n-au făcut altceva decât să amplifice rolul minunilor fără frontiere pe care, de fapt, proști am fi să nu mizăm! Nu mai departe de luna noiembrie am avut două dovezi certe că minunile "e cu noi!", atât Naţionalamare cât şi cea de under 21 calificându-se acolo unde aveau de calificat (una într-o urnă mai brează pentru tragerea la sorţi a grupelor de calificare la C.M., cealaltă în turneul final european) nu pe baza jocului propriu (care a fost adesea jenant),ci a norocului chior, chiar porcesc, care a făcut ca pe contracandidatele noastre să le bată Miracolul, Minunea, Soarta, urcându-ne astfel sacii în căruţă, unde nu fuseserăm în stare să-i urcăm singuri. Uite-aşa urmează să facă şi CFR Cluj săptămâna viitoare: după ce n-au fost în stare să dea un gol bulgarilor, care n-au înscris nici ei vreunul preţ de vreo 6 meciuri, clujenii merg să câştige în Elveţia, cu Young Boys, şi astfel să miroasă gazonul şi la primăvară. N-au jucat pic de fotbal, dar e clar că nici n-au nevoie: Miracolul driblează, şutează şi înscrie!