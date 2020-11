Scriu aceste rânduri în ziua sfinților Mihail și Gavril, dar puțini știu că mai sunt încă 6 sfinți care patronează această zi. Nu cred că Nadal are habar că e sărbătorit în lumea ortodoxă, sfântul Rafail, altfel poate trăgea de el să joace finala de la Paris și s-o câștige de ziua sa. Zverev a fost cel care l-a oprit, ba chiar în două seturi. Astfel, pseudorusul s-a întâlnit în finală cu un rus veritabil, Medvedev, care anul ăsta fusese departe de performanțele din 2019, unul cu finale și titluri importante. De data asta Medvedev s-a dovedit o stâncă și a evitat ca anul pandemic să fie unul de tot pierdut. Peste o săptămână începe Turneul Campionilor de la Londra, cei doi sunt calificați și se pot întâlni și acolo. De urmărit dacă Nadal va reuși în sfârșit să câștige acest unic trofeu care îi lipsește din panoplie sau dacă își va apăra titlul campionul de anul trecut. Am fi tentați să credem că e Djokovic, dar nu, e... Tsitsipas!

Până atunci, să trecem la fotbal. Săptămâna trecută speculam faptul că Universitatea Craiova va avea o scădere, că va începe să facă egaluri, credeam eu. Și poate că egalul era meritat în meciul cu Chindia din Bănie, dar măcar cu Ivan nu m-am înșelat, e orice, numai om de gol nu. Acum oltenii caută înlocuitor pentru Bergodi, din ce se aude l-ar fi ofertat pe Pancu! Decent, acesta a refuzat oferta de preamărire, păcat că n-a refuzat-o la vremea ei pe aia primită din partea politicului. Craiova s-a văzut detronată la golaveraj de FCSB, iar CFR a răzbunat în campionat înfrângerea de la Roma, deși Petrescu avertizase că echipa sa va fi dominată de FC Argeș! Apropo de noul lider, am citit un articol pe gsp.ro în care se explica faptul că Man și Coman ar fi considerați deja bătrâni după standardele actuale din Europa, de aceea prețul lor e de așteptat să scadă, nicidecum să ajungă la cotele râvnite de Becali. Și într-adevăr, am numărat de curiozitate tinerii Under 21 de la Barcelona și Dortmund, ăia care prind minute, și mi-au ieșit aproape de 10, toți evaluați la ordinul milioanelor cu două cifre. Deci cam au dreptate ăia de la gsp, i-au dat dilemă lui Becali!