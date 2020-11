Am avut ce vedea la mijloc de săptămână, au fost goluri cu nemiluita în Liga Campionilor. Jenant a fost când s-au aliniat toate golurile astea multe într-o singură parte, sau mai bine zis poartă: Șahtar Donețk – Gladbach 0-6! Cum să digeri așa ceva, când adineauri ucranenii bătuseră cu 3-2 pe Bernabeu, chiar meritat?! Și apropo de Real, aceasta și-a revenit la vreme și a livrat în derby-ul cu Inter, care e limpede că n-are ce pune în locul lui Lukaku. Am fost martori la evadarea lui Ramos din marcajul lui de Vrij, blocat ca la baschet de un alt madrilen, dar dacă ar fi fost numai asta... Ramos s-a dus întins spre locul întâlnirii cu mingea (Kroos, normal), așa că mai era nevoie doar de acel ultim element, numit execuție. Impecabilă, imparabilă. Dar vezi că Ramos are și acea latură care-l face urât de suporterii adverși, a lovit parșiv în tușă, de galben, dar în așa fel încât nici nu s-a bătut fault! Trecând la Barcelona, aceasta l-a primit pe Mircea Lucescu, a cărui echipă putem spune că s-a descurcat chiar onorabil, și nu neapărat în comparație cu ”fosta”. Uimitor a fost acest portărel de 18 ani, Ruslan Neshcheret, de care nu mai auzisem până acum, dar de care voi mai auzi, n-am nicio îndoială. Messi l-a învins doar din penalty, în rest a fost mai mereu unde trebuia și a intervenit curajos și eficient. Să ieși cu capul sus de pe Camp Nou, la vârsta asta, nu-i de colea. Dacă l-am pomenit pe Messi, nu putem trece peste revenirea lui Ronaldo în competiția în care deține recordul de goluri. Deși Juve a dat o poală de goluri la Budapesta, cu Ferencvaros, portughezul nu s-a lipit, cu toate că Morata i-a pasat chiar și când el, Morata, era singur cu portarul! Care portar, spre deosebire de cel pomenit mai devreme, are două goluri pe conștiință pentru că n-a putut controla suficient de bine mingea cu piciorul, e adevărat, pe o ploaie cu spume. Una peste alta, semne bune pe care ni le transmite fotbalul european într-o perioadă în care revine carantina...