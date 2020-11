Ritm heavy metal

A revenit Ronaldo după covid și nu cu gol, ci cu goluri! L-a înlocuit pe Dybala la Spezia și a marcat imediat la o pasă de jucător a lui Morata, care a devenit ceea ce merita de mult timp, un om care nu mai poate lipsi dintre titulari. Apoi CR7 a mai servit și specialitatea casei, un gol din penalty, dar nu oricum, ci cu scăriță! Iată cu ce ritm apare portughezul după infectare, aproape că îți vine să spui că a fost de bun augur... Să sperăm că la fel de puternică o s-o vedem și pe Simona noastră, chiar dacă ea are în față o perioadă mai lungă până la primele competiții. Profit ca să fac o trecere binemeritată spre tenis, ușor neprevăzută, dată fiind clasificarea turneului masculin de la Viena, una de 500 de puncte ATP. Nu că n-ar fi unul important, dar cum aceasta nu este o rubrică de tenis, își găsesc mai greu loc turnee care nu sunt de Grand Slam sau măcar Masters. Totuși, turneul acesta de la Viena ni-l vom aminti pentru corecția care i-a fost aplicată liderului Djokovic de către un lucky loser, italianul Sonego: 2-6, 1-6! Înfrângerea a fost explicată de Nole pe fondul relaxării sale în privința locului 1 la final de an, pe care deja și-l asigurase. Totuși, scorul este realmente rușinos, mai ales după acea ”lăptăreasă” încasată de la Nadal. Pentru cineva care nu cunoscuse înfrângerea în acest an până în luna octombrie, această cădere mi se pare cam nedemnă. Devine astfel obligatorie victoria la Turneul Campionilor, fiindcă Djokovic nu participă la Masters-ul de la Paris, care începe azi. Revenind la Viena, Sonego, care are neîndoios și el meritele sale în victoria cu sârbul, și-a luat avânt și s-a oprit în finală, sau mai curând a fost oprit de Rublev. Acesta a jucat înmărmuritor, a plesnit mingea ca un apucat, aș spune brutal dacă s-ar potrivi cu fizicul său. Mi-a plăcut expresia comentatorului Cristi Petre care a spus că rusul joacă un tenis heavy-metal, ocazie cu care am aflat că e fan Metallica și AC/DC! Cu victoria de la Viena, Rublev se desprinde de Djokovic la numărul de titluri câștigate în 2020, devenind lider solitar cu 5. Și joacă și la Paris, e calificat și la Londra...