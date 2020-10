Nu, nu am să obosesc militând pentru introducerea VAR, și am să scriu ori de câte ori e nevoie, chiar cu riscul de a deveni eu obositor, chiar enervant, pentru dv, cei care citiți cu regularitate rubrica asta. Nu mă las până nu se vor enerva (și-l vor introduce!) cei presupus responsabili de mersul fotbalului în țara asta, dar care presupun că trăiesc mai bine decât s-ar cuveni și datorită ghidușiilor, cel mai adesea profund penale, pe care le comit domnii cu fluier și cu steag, în mod evident nu din prostie, ci din tâlhăria dusă la nivel de artă pură. Ei bine, după ce Video Assistant Referee se va introduce și în nenorocita asta de enclavă, unde sălbăticia ne e a doua natură, ne vom putea lăuda că în sfârșit ne apropiem de standardele de civilizație din Belarus ori Kazachstan, unde există deja de ceva vreme! Ca să înțelegeți încă o dată despre ce vorbesc, vă propun să analizăm împreună două faze din proaspăt încheiatul weekend, ambele finalizate cu lovituri de la 11 metri, cu deosebirea că unul a fost evident după ce s-a consultat VAR, iar celălalt, în locul fără VAR, a rămas penalty, deși simulantul trebuia pedepsit cu cartonaș galben. Primul din ele, acordat lui Real Madrid în meciul cu Barcelona, a venit după ce s-a văzut clar, dar numai la reluări, că lui Sergio Ramos i-a întins tricoul mai bine de juma' de metru un fundaș de la Barca. Până la consultarea VAR, Sergio îi tot arătase arbitrului cum l-a tras ăla de tricou, fără ca acesta să reacționeze. Eu, cafan al Real-ului, vă jur că l-am bănuit (fi-mi-ar rușine!) pe Sergio de simulare. Reluările ne-au arătat limpede, mie și arbitrului, că a fost penalty 100 %. Uite, de aia există VAR, ca să nu se greșească, mai ales în momente decisive (era 1 - 1 în acel moment). A executat tot Ramos, a înscris, și uite-așa a mai luat Real încă un titlu! Dincolo, la Ploiești, fără ezitare, arbitrul a dictat 11 metri, cu maximă convingere, aș zice cu maxim tupeu, fiind "suveran" (sinonim: hoț ordinar!!!) în lipsa VAR. Simulantul s-a prăbușit ca secerat, fără ca cineva să-l deranjeze măcar cu vreun strănut. Dacă avem fotbaliști "vopsiți", cum zicea cândva Andone, iată că în lipsăde VAR, am inventat VOPSEAUA pentru penalty-uri.