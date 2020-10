Istoria prezenţelor CFR Cluj în cupele europene este punctată de numeroase rezultate remarcabile, printre ele figurând cele obţinute în deplasare, la Roma sau la Manchester (cu United), ceea ce demonstrează că această echipă are deja rutina prezenţei în meciuri internaţionale cu miză, ceea ce face din ea un adversar greu de bătut până şi de echipele cele mai importante de pe continent. Faptul că n-a ajuns în Champions' League în actuala ediţie nu-i motiv de mare supărare, prezenţa în cea de a doua competiţie europeană ca valoare putându-i ridicanivelul de joc până la a putea aborda cu şanse reale anul viitor preliminariile de Liga Campionilor. În fond, la acest nivel, cel mai important lucru este experienţa internaţională, ceea ce este lesne de sesizat până şi la echipele cu adevărat importante, cele care ajung în fazele superioare ale competiţiilor. În acest sens, un remarcabil comentator de fotbal, parlamentarul european Traian Ungureanu, scria acum mai bine de un deceniu că atunci când două echipe se întâlnesc în meciuri decisive, cu predilecţie în finale, singurul lucru care contează este tradiţia, pedigree-ul, obişnuinţa cu aerul tare de pe piscurile performanţei. Traian zicea că dacă e să se întâlnească de 100 de ori în 100 de finale Manchester United cu Manchester City, de 99 de ori o să câştige United, având obişnuinţa performanţei de vârf. Eu am preluat ideea şi am transpus-o în fotbalul drag mie, cel spaniol, chestia rămânând perfect valabilă dacă în locul celor indicate de Traian le punem pe Real şi Atletico, ambele din Madrid. Revenind la evoluţia CFR-ului la Sofia, chiar dacă bulgarii au început năvalnic, încălecând-o pe CFR încă de la început, pot să spun că în ciuda presiunii se vedea că Clujul nu are cum să piardă. Avea o siguranţă în joc net superioară agitaţiei haotice a bulgarilor, încât era clar că nu poate exista alt deznodământ. Urmărind în paralel, pe celălalt televizor, şi ce se întâmplă în Elveţia, pot să spun că nu am emoţii în privinţa calificării clujenilor în primăvară. Ce am văzut nu-i rău deloc.