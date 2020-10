Dar la Tokyo?

Dacă vă amintiţi, parcursul naţionalei de tineret under 21 de anul trecut a dus la o performanţă cât se poate de bună, pe lângă ratarea la mustaţă a podiumului competiţiei, echipa noastră reuşind calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care ar fi trebuit să se desfăşoare anul acesta, dar au fost amânate pentru 2021 pe motiv de COVID-19, precedentaprezenţăa României la Olimpiadădatând de la anterioaraediţie japoneză a acesteia, din 1964. Între timp, băieţii ăia care anul trecut aveau sau urmau să împlinească 21 de ani au crescut, devenind adulţii care ar fi trebuit să continue să ne umple inimile de bucurie la nivelul reprezentativei adevărate, de seniori. Însă nu numai că de la seniori ne-a venit o singură bucurie adevărată, după meciul din deplasare cu Austria, dar pentru catristeţea săne fie deplină, nu mai regăsim acolo pe mai nimeni din generaţia care se preconiza a deveni încă una "de aur". Unde naiba au dispărut copiii ăia care anul trecut încântau prin jocul lor, şi mult mai mult decât atât, prin ambiţie, prin devotament, prin abnegaţie, într-un cuvânt: prin patriotismul de care este dator să dea dovadă orice sportiv chemat să joace sub Tricolor, să joace pentru echipanumită România. Unul singur din ei face ceva figuraţie la naţională: Ianis Hagi, pe care este tot mai clar că povara numelui îl apasăinsuportabil şi îi creează mai degrabă frustrări decât cale liberă spre marea performanţă. Da, şi mai e unul, tot şters. Paradoxal e că unul din cei mai buni de anul trecut, care se pare că are oferte serioase şi din străinătate, şi care joacă constant foarte bine şi la echipa de club, Man, nu-şi găseşte locul la Naţionalamare, fiind trimis, datorită vârstei fragede, să joace tot la under 21! Unde sunt toţi ceilalţi? Căla mari echipe din străinătate, care să nu le dea drumul la Naţională, n-am auzit să fi ajuns vreunul. Ce se vede cu ochiul liber e că echipa aia frumoasă de fapt s-a dezintegrat, că la Naţională nici măcar Mirel Rădoi n-are curaj să-i convoace, preferând şi el jocul la alibi, cu expiraţi de tipul Keşeru, Stanciu sau Maxim (da, a dat un gol mişto; şi...?). Vorba-i: la Tokyo cu cine mergem? Tot cu ăştia care ne fac de râs pe unde se duc? Şi-n poartă cu Tătăruşanu? Nu mai bine cu Lobonţ?