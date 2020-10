Ne aflăm într-un moment importat în tenisul masculin. Rafael Nadal a ajuns și el la numărul fabulos de 20 de turnee de Grand Slam, acolo unde trona marele Roger Federer. Novak Djokovic rămâne la 3 lungimi, dar ce mai înseamnă asta pentru liderul mondial, e posibil să pună și el steagul aici peste niciun an! La câtă dorință de revanșă a strâns după descalificarea de la US Open, dar și după corecția din finala de la Roland Garros, ne putem aștepta ca sârbul să reacționeze furibund. Un 0-6 într-o finală de GS, mai ales la finalul unui sezon, ciuntit de pandemie, e adevărat, în care Nole era neînvins pe teren?! De aici liderul mondial își va construi sezonul următor și nu-i văd bine pe cei care își fac planuri. Sigur, Nadal va avea mereu tărâmul său la Roland Garros, dar în rest Djokovic va fi favorit peste tot, în fața oricui. Va fi interesant, abia aștept sezonul viitor, cu speranța că nu vor scăpa lucrurile de sub control, știți ce zic. Foarte bună, grozavă chiar, cronologia debutului lui Nadal la Roland Garros, în 2005, raportată an de an la punctul în care se aflau rivalii Federer și Djokovic.

În ce privește jocul propriu-zis, Rafa a câștigat duelul tactic, de aici a pornit totul. A făcut-o încă din primul game, pe serviciul lui Nole, când acesta și-a etalat deja de două-trei ori scurta, adica noua armă cu care și-a exasperat adversarii în ultima vreme. Părerea mea e că trebuie să vii mereu cu ceva nou dacă vrei să-l învingi pe Nadal, altfel echipa spaniolului te disecă efectiv. Până să o ia razna lucrurile, Roger părea că găsise antidotul pe terenurile rapide, cu acele mingi lovite din drop pe ambele părți. Acum, pe zgură, Nole etala o scurtă monstruoasă cu care părea că se distrează în meciurile cu adversarii de pe parcurs. Execuția era impecabilă, se înșirau punctele ca mărgelele pe ață. Până la finală. Mereu cu antenele pe recepție, ajungând la ele și întorcându-le în favoarea sa, Rafa a reușit să-i introducă adversarului îndoiala în minte, astfel că nici mâna nu-l mai asculta pe Nole. Iar în alte moduri nu prea putea încheia punctul, regele zgurii a fost uriaș în tot ce făcea.