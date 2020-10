Întrucât meciul de baraj din Islanda ne depășește și în același timp ne devansează, mă voi întoarce la Roland Garros. La fete știm deja finalistele, una este chiar învingătoarea Simonei, adică poloneza Iga Swiatek. Aceasta a eliminat-o într-o suflare pe Podorska (care Podorska? – scuze de cacofonie), aceasta din urmă reușind, trebuie s-o spunem, același număr de game-uri ca Simona, adică 3. Ce traseu pentru tânăra jucătoare din Polonia, ea luând pur și simplu în stăpânire culoarul pe care Simona ar fi trebuit să defileze! Cealaltă finalistă este Sofia Kenin, care a avut adversar de calibru, pe Kvitova, ceea ce n-a împiedicat-o să avanseze în ultimul act. Să câștige deja al doilea trofeu de GS al anului după Australian Open? De data asta nu risc niciun pronostic, e drept că nici nu mă incită prea mult respectiva dispută.

Pe tabloul băieților, am putea spune că e o surpriză ieșirea lui Thiem înaintea întâlnirii cu Nadal, dar parcă isprăvile ”butoiașului atomic” nu mai pot fi catalogate astfel. Tizul lui Maradona, de la care am împrumutat și binecunoscuta poreclă, Diego Schwartzmann, l-a atras pe Thiem într-o dispută de uzură din care austriacul a sfârșit... sfârșit! N-a mai avut putere nici pentru ultimele două scurte, ambele prăbușite în fileu, parcă pentru a se termina mai repede supliciul. Din fericire pentru argentinian, până la revederea cu Nadal de azi (l-a eliminat acum mai puțin de o lună, la Roma), s-a bucurat de o zi în plus de odihnă, ceea ce poate fi aur curat. Sigur, e altceva un 3 din 5 cu Rafa, care nici n-o să stea în schimburi de slice-uri nesfârșite ca Thiem. Spaniolul l-a eliminat pe talentatul Sinner în minimum de seturi, dar tânărul a dat un semn în primele seturi că de la anul va începe să conteze la nivel înalt. Pe partea cealaltă, Djokovic a dat iarăși peste Careno-Busta, după descalificarea de la US Open, și a oferit și acum ceva emoții, o afecțiune la ceafă împiedicându-l să joace cum ne-a obișnuit, adică fără fisură. Totuși, spaniolul nu a putut lărgi suficient fisura din jocul liderului mondial, astfel că Nole e în semifinale, acolo unde îl va întâlni pe un redivivus Tsitsipas. Acesta și-a luat o revanșă categorică împotriva lui Rublev, câștigătorul de la Hamburg, ceea ce arată că acumulează din înfrângeri și apoi livrează.