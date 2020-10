Am ajuns la ora barajului pentru barajul pentru Euro! Cele două baraje care trebuiau să fie succesive s-au reașezat mai bine pentru noi, cu o lună de zile între ele. Cum le disputăm pe ambele în deplasare (al doilea numai dacă trecem de primul, bineînțeles), a juca intens o pereche de partide calitativ înalte, la interval de 4 zile, cum erau programate inițial, mi se părea aproape imposibil. E drept, nici nu înfruntam niște sperietori în fotbal. Alt avantaj, multiplu chiar, a fost amânarea în sine, primăvară-toamnă. O dată pentru Mirel Rădoi, care ar fi trebuit să înceapă direct cu meci de miză, deci greu să-și asume riscul unor inovații. În al doilea rând, unii tricolori care frecau banca la cluburi și-au găsit echipe noi, unde par să se fi impus încă de la început. Mai mult, acum Rădoi are opțiunea Camora, proaspăt cetățean român, pentru postul de fundaș stânga, acolo unde Bancu este totuși un... ”venetic”. Am folosit special acest cuvânt întrucât selecționarea lui Camora a fost întâmpinată cu încă o dovadă de stupiditate a unor ultrași organizați ca facțiune, cu identitate și toate cele. Patrioții ăștia de paradă erau în stare să-l scoată în șuturi din țară până și pe regele Carol I! Acești băieți, dacă răcnesc imnul și înjură adversarii, își închipuie că stârnesc admirație și merită respectul nostru. Pe mulți dintre ei, dacă-i iei la bani mărunți, descoperi că nu știu prea multe lucruri din istoria fotbalului sub tricolor. Sau din istoria românilor, în general. Revenind la chestiuni telurice, Camora preia riscul eventualului debut într-o partidă crucială, fiindcă oarecare trac va exista, oricât ar fi de el experimentat. Vă imaginați ce ar însemna o greșeală, un fault de penalty, un roșu, ce apă la moară le-ar da exaltaților de pe rețelele așa-zis sociale... Să salutăm revenirea la națională a lui Mitriță, mai ales după ultima sa ispravă de pe tărâm american. Cu excepția postului de portar, în fiecare compartiment avem mai mulți tricolori titulari la echipele de club decât putem alinia ca titulari în Islanda. În sfârșit, avem cu cine și de unde alege!