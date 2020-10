Rămăsesem dator cu situația celor doi din finala de la Hamburg. Ambii au întors de la 0-2 la seturi, Rublev chiar de la 2-5 în setul 3 și 15-40 pe serviciul lui Querrey! Practic era cu spatele la zid și legat de mâini, numai Houdini ar fi reușit să evadeze din situația aia... Și Tsitispas a refuzat să piardă cu Munar, rezultând schimburi remarcabile, dar și epuizante. Cât îi mai ține?

Un spectator cu tricolor era rătăcit în imensitatea arenei parizene unde jucau Simona Halep și Irina Begu. Așa cum mă așteptam, Irina s-a ambiționat și astfel am avut parte de niște schimburi care deveneau cele mai frumoase ale meciului pe măsură ce se succedau. Ce n-am înțeles a fost ”raliul” ăla prelungit de baloane, dar nici nu trebuie, poate că e ceva doar de ele știut. Păcat că Irina are un fel de fatalism în jocul ei cu alte fete din circuit, pentru că o atitudine precum aceea de miercuri seară i-ar fi adus mai multe împliniri în carieră, pe măsura calităților sale sportive. Înjurătura aia scrâșnită printre dinți când fileul i-a stricat o minge ar ajuta-o și în alte meciuri, cu siguranță. De prea multe ori am văzut resemnare. În fine, Simona merge mai departe, la revanșa cu Anisimova, adolescenta care a scos-o anul trecut în sferturi. Ce surpriză mare și supărătoare a fost atunci, dar și ce a prefigurat... Simona era marea favorită la trofeu, dar a avut timp să se pregătească pentru succesul de la Wimbledon. Anul ăsta nu mai e niciun Wimbledon, așa că Simona va lua ce-i al ei, sunt convins. Joacă prea bine în perioada asta, parcă ar fi întoarsă cu cheia (expresia Alexandrei Dulgheru). Tot ce mai trebuie amintit de pe tabloul feminin este retragerea Serenei din turneu, ceea ce consființește al treilea an la rând fără trofeu de GS, deci fără a egala sau depăși recordul Margaretei Court, scopul ei primordial. Și Serena și-a sărbătorit ziua de naștere în timpul turneului, 39 de ani, dar iată că asta a fost singura bucurie. Ar fi cu adevărat ieșit din comun să reușească în anul în care schimbă prefixul ceea ce n-a reușit în ăștia trei ani.