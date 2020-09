Săptămâna aceasta vă voi ține companie la turneul de tenis de la Roland Garros, poate cu o scurtă dare de seamă despre calificarea celor de la CFR Cluj în grupele Ligii Europa. Sau poate mai curând ar fi o știre și ar merita să dezbatem o eventuală eliminare a campionilor ”en titre” și ”en continuu” de 3 ani! Este o licență de exprimare, rog îngăduință de la corectură, mai ales că am mână liberă de la colegul de rubrică.

Știm acum că turul secund de la Paris ne va oferi de o confruntare românească de care eu, unul, nu mă pot bucura. O să fiu sincer. Aș fi ținut cu Irina Begu cu oricine ar fi jucat, ca și dumneavoastră, doar să nu fie tot o româncă. Acum, când avem meci Halep versus Begu, ce putem face? Eu o să țin cu Simona și o să explic de ce. Irina are șanse mai mari să câștige în acest meci decât ar fi avut cu orice jucătoare din Top 10, dată fiind apropierea dintre cele două și deci o anume familiarizare cu stilul de joc. Dar apoi, în turul următor, ce avantaj ar avea Irina Begu? Nici unul, dimpotrivă. De aceea promit că o să țin cu ea la următoare întâlnire. Acum, interesul național impune altceva. Exagerez și am ales intenționat un clișeu, pentru că dacă Begu va juca mai bine și va merita victoria, atunci ăsta este sensul sportului și trebuie să ne bucurăm pentru ea.

Dar să ne detașăm. La băieți am avut parte de un clasic, Wawrinka – Murray. Vă dați seama, doi triplu câștigători de Gand Slam-uri s-au întâlnit în primul tur! Celebrul asterisc trebuie pus și aici, chiar dacă nu neapărat din cauza pandemiei. Cum Murray nu a câștigat pe zgură, a părut logic ca Stan the Man să facă legea, chiar dacă scorul a fost cam drastic, doar 6 game-uri adjudecate de scoțian. Iar ploaia din prima zi i-a salvat pe Rublev și Tsitsipas, finaliștii de la Hamburg, aceștia câștigând o zi în plus de odihnă. Este în favoarea turneului să se întâmple acest lucru, doar cei aflați pe traseu s-ar fi bucurat de o eventuală eliminare prematură a celor doi.