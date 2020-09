A mai trecut un tur din preliminariile cupelor europene, am mai pierdut încă o echipă, așadar ne menținem pe linia preconizatăîncă de dinaintea startului competițiilor, cărându-ni-se câte una dintre combatante cu fiecare nouă etapă. Suntem, adică, în grafic. Asta, în cazul în care vrem să fim generoși cu ele și blânzi în exprimare, fiindcă dacă ar fi să zicem tot ce li se cuvine, ar trebui să punem mai multe "x" -uri decât text adevărat. Și să conchidem că de fapt nu mai avem nicio participantă, din moment ce singura rămasă, cea în care ne mai punem ultimele speranțe că ar putea prinde un loc într-o grupă, este de fapt și ea eliminată! Vorbim, așadar, despre CFR Cluj, campioana României, a cărei participare în Champions' League a luat sfârșit de la a doua partidă din preliminarii, ea fiind practic retrogradatăîn Europa League, competiția second hand europeană. Cum, necum (habar n-am ce înseamnăexpresia asta care mi se pare fără sens, cam cum e și jocul echipelor noastre în general, și nici n-am mai folosit-o vreodată!), CFR a rămas singura care mai poate salva cât de cât rușinea în care ne zbatem de ani întregi, și cred că îi este la îndemână și de data asta calificarea în grupă, mai ales că adversarul ei în play-off nu este deloc de speriat. De speriat însă a fost prestația FCSB, una în care se amestecau (în proporții diferite de la o fază la alta) mila, sila și groaza. Dacă echipa lui Răzvan Lucescu a fost descalificatădin Cupa Campionilor Asiei pe motiv că desconsiderat competiția, nereușind să gestioneze corect epidemia de coronavirus și neputând alinia o echipăîntreagă la startul ultimului meci, atunci FCSB, pentru felul încă mai grotesc în care a acționat pe aceeași direcție, cred că ar trebui desființată! Nu, nu poate UEFA să-i anuleze performanțele și să-i retragă trofeul din vitrină, pe motiv că acesta e în bătătura Stelei, care nu e FCSB! Neputând să-i anuleze trecutul s-ar cuveni să-i distrugă prezentul, de care e clar că lui Becali oricum i se rupe. Sunt foarte mâhnit de ceea ce am văzut înacest an și cred că nici dacă ar ajunge CFR să câștige trofeul, tot nu ar putea șterge imaginea mizerabilă a fotbalului românesc la nivel de club.