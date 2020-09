A mai trecut un tur de cupe europene şi, conform parcă unui program bine pus la punct, am mai pierdut pe drumul către grupe încă una din mândrele noastre reprezentante, de data această echipă din Botoşani, pentru care aşfi fost în stare să bag mâna în foc că se va califica măcar pentru încă un tur, unde se presupunea că va da piept cu Tottenham. Calificarea echipei din judeţul vecin şi prieten era pe deplin plauzibilă, cu atât mai mult cu cât în campionat joacă frumos, luminos chiar, cu multă pofta ofensivă, ceea ce într-un meci unic de calificare înseamnă din start un avantaj. Numai că aşa-zisa ofensivăde alaltăieri a botoşănenilor a fost o frecăngealăde minge cum rar mi-a fost dat să mai văd în ultimii câţiva ani, la noi sau aiurea pe lume, rarele momente când aceasta se apropia de poartaadversă fiind irosite de nişte împiedicaţi care păreau să nu fi văzut minge şi gazon până atunci. Iar ăia care îşi dădeau cu stângu-n dreptu' de lângă linia porţii, care nici nu-şi găseau piciorul de sprijin, care şutau cu latul din 8 metri, dând de fapt pasă la portar, sunt nu doar idioţi, ci şi nişte nesimţiţi ordinari dacă au tupeul să mai ceară şi salarii măcar vreun an de acum încolo. Mi-a fost realmente milă şi de antrenorul ăla plin de bun-simţ şi de patronul lor tot aşa, oameni civilizaţi şi manieraţi care nici măcar în situaţia dată nu au spus cuvintele grele pe care le meritau lepădăturile din teren. Absolut invers s-au prezentat lucrurile la meciul FCSB, unde o adunătură, o încropeală de echipă în care numai trei erau fotbalişti omologaţi, a reuşit o calificare demnă de orice antologie a demenţei planetare, un meci în care s-a înscris în timpul de joc câte un gol la fiecare 10 minute, adică 12 în 120 de minute, plus un bonus de 11 goluri la departajare, diferenţa fiind făcută tocmai de un băieţel aruncat în poartă şi care în meciul adevărat a avut grijă să ia gol la orice şut, iar atunci când adversarii nu reuşeau, şi-o bagă el singur în aţe, cum s-a întâmplat de două ori! Eu am propria teorie în legătură cu COVID-ul de la FCSB, anume că nimeni n-a luat niciun fel de măsuri de protecţie din moment ce patronul (veşnica pildă vie!) nu poartă mască fiindcă îl apără Sfântul Duh şi agheasma mare, mică şi medie!