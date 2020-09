Toamna zgurii noastre

Tenisul ne ține ocupați, în intenția de a recupera timpul pierdut. Înainte de un Roland Garros tomnatic, avem un unic turneu de Masters pe zgură, la Roma. Deși aveam destule reprezentante la fete (dar fără Patricia Țig, care a plătit prețul dulce al victoriei de la Istanbul), iată că am rămas doar cu Simona Halep la simplu și cu Raluca Olaru la dublu. Să vedem până când, căci nu s-au jucat nici jumătate din numărul necesar pentru a ajunge în ultimul act. La băieți, singurul și adevăratul pol de interes este potențiala finală între Djokovic și Nadal, în ceea ce ar putea fi un preambul pentru Roland Garros. Din ce am văzut până acum, doar dacă apare iarăși ceva din afara tenisului va fi refuzată finala dintre cei doi. Deși la primul său turneu pe zgură, Nadal a avut tot timpul din lume să se antreneze pe această suprafață, cred că nu i s-a mai întâmplat de pe vremea junioratului să aibă continuitate de 8 luni! De cealaltă parte, Djokovic a profitat și el de răgazul forțat primit de la US Open și se prezintă în parametri care tind spre optim, bașca dorința de a arăta cine-i șeful. Ca impresie personală, dacă vom avea două finale Nole-Rafa, la Roma și Paris, victoriile se vor împărți. Rămâne de văzut, vor avea un cuvânt de spus și Thiem, și Medvedev, poate va exista și vreun jucător care își va depăși condiția... Să nu uităm, Nadal se află la un singur titlu de GS în urma lui Federer, așa că s-ar putea să asistăm la o egalitate istorică taman în anul pandemiei. Dar cum ar fi ca toată această cursă nebună a celor trei corifei, cu care suntem contemporani, să se termine la egalitate? Aș semna de pe acum pentru acest adevărat happy end.

Până la acel moment, să revenim la fotbal doar pentru a consemna o prezență a amatorilor românești într-un sport profesionist, dacă nu chiar industrializat. FCSB în Liga Europa a coborât la nivelul unui Becali în Parlamentul European! Zero reguli, zero responsabilitate, zero profesionalism. 0-3 iese la total, dar chiar dacă n-ar fi așa, debandadă ca la FCSB nu mai găsești cât ai căta, nu mai găsești la nimenea!