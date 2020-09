"Zona crepusculară" este un serial (şi mai multe remake-uri, derulate pe vreo 5-6 decenii) în care acţiunea e un amestec de dramă, science-fiction, horror, psiho etc., fenomenele paranormale fiind "firul roşu" din fiecare episod. De asemenea fenomene am avut parte în weekendul ultim, în mai toate sporturile urmărite strecurându-se câte o chestie venită parcă dintr-o lume paralelă cu cea normală. Încep cu fotbalul şi cu meciul lui PSG cu Marseille. Nu ştiu de câţi ani nu s-a mai întâmplat ca PSG să piardă în campionat două meciuri la rând, unul din ele, cel de ieri, fiind disputat acasă. Iar camasa să fie bogată, să se aleagă şi cu 3 jucători eliminaţi la chiar ultima fază a partidei! Hai, că este şi un bonus: M'Bappe lipseşte, fiind suferind de COVID-19, dar în teren s-au aflat, la ambele meciuri, şi Neymar, şi Di Maria, şi... toţi! Ei bine, în 180 de minute de joc n-au reuşit să înscrie măcar un gol, pierzând cu 1-0 ambele meciuri. Ce mai, zona crepusculară! Tot de acolo a venit pe pământ şi cursa de Formula 1, în care pentru prima dată în istorie s-a luat startul de... 3 ori!!! Pe lângă cel normal, a urmat un altul, după o ciocnire în lanţ perfect cretină, în urma căreia 4 băieţi au ieşit, iar ceilalţi 16 au intrat la boxe. Chiar la restart, unul din faţă a făcut o glumiţă, călcând frână în loc de acceleraţie, ştiind că depăşirea nu era permisă în acele momente. Au urmat: încă o coliziune în lanţ, încă o ieşire la boxe, încă un restart după altă jumătate de oră!!! În total, cursaa durat vreo două ore şi jum'ate, în loc de una şi jumătate. Peste toate, a fost meciul Patriciei Ţig cu Eugenie Bouchard. Până la asta, hai, mai o inspiraţie, mai o baftă, mai o zi proastă la aialaltă şi una foarte bună la Ţig. Dar pe Bouchard cum s-o bată? După ce mai şi pierduse cu 6-2 primul set! Cum, necum, i-a dat şi ea, chiar mai rău, 6-1! Dar abia decisivul a venit din zona crepusculară: Patricia a avut mai întâi, pe serviciul ăleia, minge de meci de 3 ori, dar nu legat, ci pe sărite, între egalităţi. Le-a ratat pe toate. A servit apoi ea, pentru meci, desigur. A avut 40-0, deci alte 3 mingi de meci. Le-a ratat pe toate, a pierdut game-ul! În tie-break s-a ajuns la 6-3 pentru ea, deci alte 3 mingi de meci. Prima, ratată. Eu m-am dus după antinevralgic. În sfârşit, pe a doua, adică... a opta!, a valorificat-o. Şi uite-aşa a câştigat trofeul de la Istanbul, crede ea, din zona crepusculară, zic eu.