Avem o curiozitate

A sosit și toamna vrajbei noastre. Nu e doar o referire de formă la titlul unui roman celebru, ci o proiecție realistă asupra celor ce vor urma. Septembrie debutează cu redeschiderea restaurantelor, continuă cu începerea școlii și se sfârșește apoteotic cu organizarea alegerilor locale. S-ar putea să ne trezim focarul Europei, deci vom avea șou asigurat în țărișoară. În astfel de vremuri fără cap și coadă ar fi bine să reușim a ne refugia în sport. Pe lângă fotbal, cu noul sezon intern aglomerat, cu debutul lui Mirel Rădoi la naționala mare, cu preliminarii întîrziate în cupele europene, iată că avem și două Grand Slam-uri înghesuite la tenis, New York și Paris. Primul dintre ele este ca și adjudecat de singurul prezent pe tărâm american dintre cei trei corifei, Novak Djokovic. A reapărut și mai drastic în joc după această pauză interminabilă, parcă provocându-și adversarii să atingă maximum de nivel pentru a se măsura cu ei. Căci și alți jucători au apărut reinventați, mai stăpâni pe ei, mai ambițioși. Cele mai grele meciuri pentru Nole la Cincinnati (de fapt, tot turneul a fost transferat la New York) au fost cu Bautista-Agut și cu Raonic, în semifinală și respectiv finală. Bautista l-a dus până în tie-break-ul decisiv, după ce fiecare servise succesiv pentru meci, dar acolo a cedat la zero! Raonic s-a ferit de frizer în pandemie, iar pe joc părea perfect stăpân, nimic nu-l deraia. Până la Djokovic! Sârbul s-a contorsionat la servicii și la lovituri ce păreau câștigătoare, reușind să-l grăbească în execuții pe Raonic, suficient pentru a greși. În schimb, la fete, totul e deschis. Serena are puține șanse la trofeu, fie el și cu asterisc. Deși lipsesc lidera mondială, deținătoarea trofeului și Simona Halep, Serena pare că poate pierde la oricine stă bine fizic și se încăpățânează să reziste. În ce le privește pe fetele noastre, mai mult de un tur – două pentru vreuna din ele ar fi o plăcută surpriză. Poate la dublu să avem unele satisfacții, fie masculin, fie feminin, dar adevărul e că vom privi acest US Open ca pe o curiozitate.