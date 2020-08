Aşa cum mi se întâmplă în fiecare an, după ce întreg sezonul i-am înjurat cam fără excepţie pe toţi cei implicaţi (implicaţi pe dracu'!) în fotbalul românesc, de la capii cei mari şi aproape inexistenţi ai celor două organisme răspunzătoare de mersul fotbalului, Federaţia şi Liga Profesionistă (iar asta cu profesionismul la noi e una dintreglumele cele mai proaste care s-au făcut vreodată), continuând cu preşedinţii/patronii de cluburi şi terminând cu ăia din iarbă, antrenori şi fotbalişti, odată cu începerea preliminariilor cupelor europene încep să tremur şi să mă rog,şi să sper,şi să etc., doar-doar se vor petrece noi miracole şi ne vom trezi cu una sau mai multe echipe româneşti (să dea Domnul să fie toate!) participante în Champions' şi în Europa League. Evident că acum, când citiţi rubrica asta, deja cunoaştem cu toţii că s-a întâmplat aseară în primul meci al unei echipe româneşti în noul sezon continental. Daţi-mi voie să sper că CFR Cluj a depăşit-o pe Dinamo Zagreb, cu toate că la casele de pariuri Dinamo era cotatămai bine, cu foarte puţin, dar mai bine decât ai noştri. Iar dacă mai avem cumva reacţii de orgoliu la prezenţa alor noştri în turul 1 al celor două competiţii, nu uitaţi că tot aseară a jucat şi Celtic cu Ferencvaros, aşa că nu e cazul să ne umflăm muşchii când nu e cazul, Celtic fiind chiar câştigătoare a Cupei Campionilor pe la mijlocul anilor '60, ceea ce nu i se va întâmpla vreodată CFR-ului. Oricum, clujenii au parte de un adversar chiar puternic, şansele lor de calificare fiind mai degrabă în Europa League, dacă e să se califice undeva. Celelalte echipe ale noastre au adversari pe măsură, adică tot din lumea a III-a (către a IV-a!), cu şanse egale de calificare pentru toată lumea. Aşa, la o primă evaluare, aş zice că în principiu ale noastre au prima şansă în fiecare din cele 3 meciuri, numai căfiind vorba de fotbal românesc, absolut orice e posibil. De aceea, zic că două din 3 merg mai departe, plus CFR. Problema de fond e însă ce căutăm noi în Europa. Performanţa? Hai, nu mă faceţi să râd! Cine vrea performanţăcumpărăjucători, antrenori, îi plăteşte bine şi la timp pe toţi. La noi, e vorba doar de ciorăneală, de minciună şi, în ultimă instanţă, de spălare de bani. De aia Astra nici nu are voie să joace, de aia de la Cluj au plecat piese de bază, de aia... Aşa că tot ce se urmăreşte este pătrunderea în grupă, nu contează în care competiţie, de unde să vină niscai euroi cu care echipa în cauză să se mai prefacă încă un an că joacă fotbal.