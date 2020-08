În momentul când încep să scriu această rubrică, îmi sunt cunoscute 3 din cele 4 finaliste ale cupelor europene, ediţia de criză. Îmi lipseştedoar cea de a doua finalistă din Champions' League, care va fi decisă într-un meci care se joacă diseară, iar mâine, când citiţi articolul, veţi putea concluziona dacă am greşit sau nu. Adică dacă aceasta va fi Bayern Munchen, care are aparent cea mai uşoară misiune din ultimele sale întâlniri, întrucât teoria spune că Barcelona, de exemplu, este incomparabil mai bună, mai puternică decât Lyon. Iar dacă Barcelonei i-a dat Bayern 8, oare câte ar fi logic să-i fi înscris lui Lyon? Numai ca fotbalul iese frecvent din tipare şi implicit din calcule, astfel încât mă aştept ca semifinala de aseară să se fi încheiat la limită în favoarea lui Bayern, după un meci de luptă îndârjită. Deocamdată, din datele pe care le avem până acum, putem trage concluzia că indiferent de cât de mari le-au fost speranţele echipelor în cauză şi implicit suporterilor lor, le-a mers cât le-a mers, dar a venit inevitabil momentul în care nu le-au mai ţinut curelele. Şi poate nici nervii, fiindcă nu e uşor să aştepţi luni de zile în incertitudine momentul când vei juca (sau nu vei juca!), ba fiind anulat şi avantajul terenului propriu prin introducerea sistemului de meciuri unice pe teren neutru. Aşa că tot ce ţine de ştiinţaatingerii vârfului de formăs-a prescris! Revin: Sahtior s-a îmburicat o vreme, ba chiar mă făcuse să cred că poate produce surpriza, dar a venit semifinala în care Inter a demolat-o, cao confirmare a ideii că de la un nivel încolo contează mai degrabă tradiţia, pedigree-ul, decât jocul în sine. Sau poate că nu!? Fiindcă pe acest principiu, ar fi fost normal ca Manchester United să măture şi ea cu Sevilla... Spaniolii însă, specialişti ai acestei competiţii, au mai urcat o dată în finală şi zău că n-ar fi de mirare să mai câştige încă o dată trofeul. Totuşi, eu merg pe mâna lui Inter.. Tot aşa cum în finalacealaltă, deşi PSG are tot ce-i trebuie ca să se încununeze, parcă tot Bayern e favorită. Eu ţin cu nemţii de data asta, măcar în ideea că au omorât capra barcelonezăîntr-un fel aproape neverosimil. Aşadar, hai Inter, hai Bayern!