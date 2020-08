Se pare că Zeul Fotbalului s-a milostivit după ultimul articol în care deplângeam pasivitatea celor de la VAR, astfel că luni seară am asistat la minunea întoarcerii a două decizii de penalty-uri! Mai mult, ambele au fost în același meci! După ce a fluierat și a arătat ”punctul cu var”, centralul a fost atenționat din ”biroul cu VAR”, a venit la margine să vizioneze fazele și apoi și-a schimbat decizia. Arbitrul cu pricina se numește Carlos del Cerro Grande, un nume care sună frumos și în absolut, darmite când se dovedește personajul bun! Meciul în cauză a fost sfertul din Liga Europa dintre Inter Milano și Bayer Leverkusen, disputat pe tărâm nemțesc, în manșă unică. Până la urmă, italienii lui Conte au câștigat și fără aceste lovituri de penalitate și a fost foarte bine că nu au beneficiat de niciun ajutor. Pot privi în ochi pe oricine, la ei nu e nevoie de asterisc pentru calificarea în semifinale. Meciul s-a jucat în prima jumătate de oră, cu goluri de excepție semnate de Barella – cu un exterior subtil din afara careului, și de Lukaku – pivotare exemplară cu adversar în spate și reluare de jos, nu din cădere, precum și cu golul norocos al junelui Havertz, care l-a perforat cumva pe Handanovic.

Meciul paralel, dintre Manchester United și FC Copenhaga, a fost la polul opus. Niciun gol în 90 de minute. O fi fost portarul danezilor la superlativ, dar nici colegii săi nu au stat degeaba, punând destule probleme englezilor. Însă Romero, înlocuitorul gafeurului de Gea, și-a valorificat la maximum șansa și a fost cât se poate de prompt în intervenții. Golul calificării a venit din penalty, bineînțeles! Ba chiar în minutul 95, dar care nu e echivalent cu 90+5, fiind vorba de prelungiri pe bune. De ce nu s-o fi trecut direct la lovituri de departajare, că doar e vorba de un turneu cu meciuri succesive, până rămâne una?! Nu mai contează, e doar părerea mea, fără să am pretenția că e mai bună decât a oficialilor UEFA, plătiți cu sute de mii de euro pe an. Cel puțin!