Iată că play-off-ul de promovare din Liga 2 a ajuns cu bine la final, ieri seară disputându-se simultan ultimele trei meciuri. Sub semnul unor calcule complicate, în care primul criteriul rotunjirii punctelor din sezonul pre-pandemie. Mai era și ciudățenia că nicio gazdă nu reușise să câștige în cele 12 meciuri de până atunci. Și nici acesta nu era întreg contextul: în cazul în care se hotăra ca Liga 1 să crească la 16 echipe în sezonul viitor, Rapid și Petrolul avansaseră o propunere de bun-simț, ca această potențială modificare să se răsfrângă benefic și asupra ligii secunde, adică să se introducă un baraj suplimentar între locul 4 și penultimul loc din Liga 1. Interesant este faptul că de această propunere putea să beneficieze doar Rapidul, fiindcă Petrolul nu mai putea urca mai sus de locul 5.

Jocul rezultatelor a fost un adevărat carusel. Mai întâi, Mioveni a deschis scorul, confirmând părerea că are cel mai ușor meci, dată fiind lipsa matematică de șanse a Petrolului. Apoi, UTA a deschis scorul la Pitești, iar Argeșul simțea că-i fuge gazonul de sub picioare, fiindcă ar fi căzut sub locul 3 la orice gol înscris în Regie, la Rapid – Turris. Numai că acolo se juca la greșeala adversarului. O mică surpriză până la pauză, egalează Petrolul, însă era un semn, pariorii din toată lumea au o mulțime de povești cu echipe relaxate care răstoarnă calculele. Imediat după reluare, egalează Argeșul și reintră în cărți, putând ocupa conjunctural locul 3 chiar și cu un egal. Mai mult, Petrolul o ajută și face ceea ce destulă lume presimțea: înscrie golul de 2-1! Rezultatul acesta oferea o bună perspectivă și Rapidului, doar că în aceeași măsură și lui Turris. Și iarăși, s-o spuneam pe șleau, se întâmplă ceea ce destulă lume presimțea, Rapidul primește gol parabil și, spre deosebire de meciul de la Arad, intră în depresie! La aceste scoruri, cu jumătate de oră înainte de final, UTA era prima, Turris a doua, Argeșul la baraj. Miza se muta la Mioveni, unde la un singur gol al gazdelor se făcea rocada cu conjudețenii. Așa păreau să încremenească scorurile, deci fără ca vreo gazdă să câștige în acest play-off de promovare! La Mioveni se termină meciul, cu gazdele pe 4, rămânând să spere la acel baraj suplimentar. Dar iată că Rapidul se confirmă responsabil cu suspansul și egalează în prelungirile prelungirilor! Din senin, Mioveni urcă pe 3, iar Turris pică pe 4. Cât despre Petrolul și Rapid, rămân pentru încă un an la ”matineu”. Păcat pentru suporterii și stadioanele lor.