Am avut o vagă bănuială că apropierea de final va aduce în prim-plan toate nenorocirile posibile şi imaginabile, ba încă şi ceva pe deasupra, cădoar de aia ne aflăm în România, o ţară oarecum locuită şi în care toţi locuitorii sunt, precum se ştie, poeţi. Astfel se explică şi imaginaţia debordantă pe care o etalăm în absolut toate domeniile şi direcţiile. Bunăoară în fotbal, că doar despre asta vorbim cu predilecţie aici. Vă amintiţi, cred, că acum câteva zile scrisesem tot aici că am bănuieli întemeiate că testele COVID sunt folosite pentru a prelungi agonia acestui campionat absolut idiot, conceput în partea lui finală de nişte neisprăviţi. Îi bănuiam atunci mai ales pe dinamovişti, cei care îşi luaseră pentru a doua oară time-out în panarama de play-out, evenimentul coincizând cu înlocuirea antrenorului. Habar n-am dacă chiar a fost golănie. Cu siguranţă însă că ceea ce s-a petrecut la Cluj surclasează nu doar regulamentele sportive ori restricţiile medicale impuse de pandemie, ci chiar Codul Penal. Sper din inimă că tărăşenia va face obiectul unor anchete serioase ale parchetului, fiindcă este de neconceput ca o mână de şmecheri de acolo să ne ia de idioţi pe toţi cei interesaţi de fotbal şi să se dea absolut toţi răniţi/bolnavi/virusaţi, iar după două zile să ne anunţe că... a fost o greşeală de interpretare a datelor! Şi că, evident, sunt cu toţii sănătoşi tun, ba încă şi apţi de jaf! Pardon, de joc! Jaf a fost nu din cauza lor, că doar ştim de la Dan Petrescu (ăsta a rămas de unul singur pozitiv şi internat, aşadar din 26 de teste numai 25 au fost greşite!) cătoţi arbitrii se întrec în a defavoriza dintotdeauna CFR-ul. Iar excepţia, nu-i aşa?, întăreşte regula. Excepţia s-a numit alaltăieri Avram, fluieraşul care are în gene tâlhăria, ca moştenire de la tac-su'. Şi care s-a gândit, cu singuru-i neuron, că după ce au defavorizat-o toţi pe CFR, a venit ceasul dreptăţii, aşa că i-a dat acesteia un penalty pentru un strănut în careu. Cred că introducerea VAR, de care se feresc toţi cade satana, ar fi ca detectorul de minciuni din justiţie, el devenind în fotbalul nostru detector de hoţie.