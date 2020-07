Autopericlitare

Acum ceva timp, nu mult, am citit un editorial pe gsp.ro prin care se cerea un fel de clemență pentru Emerich Enei, mai precis pentru vârsta sa venerabilă. Nea Imi octogenarul, bonom și la tinerețe, n-ar putea rămâne indiferent la unele propuneri insistente, dar teoretic de bine, venite în urma unor convorbiri telefonice. Apoi, mieroșii de la telefon, ultrași FCSB, scandează bălării xenofobe alături de jucători, după înfrângerea lui Sepsi în finala Cupei României. Și iată-l pe nea Imi într-o postură delicată doar pentru că a fost amabil și n-a putut să spună NU. Ceea ce pare că i se întâmplă și mai tânărului Lucescu! Mai tânărului decât nea Imi, nu mai tânărului în absolut, că vorbim despre Lucescu senior. Acesta a acceptat s-o antreneze pe Dinamo Kiev, apoi a renunțat, după care a acceptat iarăși… Bine că n-am abordat subiectul ăsta zilele trecute, iată cum a balansat situația între timp și nici acum nu se știe ce va fi! Ca să fim bine înțeleși, consider acel accept inițial al lui Mircea Lucescu ca fiind o mângâiere a orgoliului de senectute. Dar fără nici o legătură cu realitatea. Rivalitatea din Ucraina este parcă mai rea decât cele din alte țări, aici practic populația se împarte în două, iar mutarea lui Lucescu este una ”de geniu”, se asigură că-l urăște toată lumea! Pur și simplu, nu e o povară de dus la vârsta asta. Dacă mă întrebați pe mine, nu e de dus la orice vârstă. Momentan, pare că oricine vorbește cu Mircea Lucescu îl convinge de ceva, ceea ce e mai rău decât opțiunea inițială. Păcat pentru imaginea pe care și-a creat-o în țara vecină, una bazată pe muncă și valoare. Relația sa cu Ahmetov și cu Șahtar Donețk reprezintă o poveste în sine, de publicat sau ecranizat. Jucători promovați de el au împânzit Europa și unii încă prestează la cel mai înalt nivel, o să-i vedem peste câteva zile în Liga Campionilor. Cred că, în felul lor, și ultrașii din Kiev îl apreciau. Nu mai e cazul și nici nu va fi. Ce să aplaude ultrașii dinamoviști, că titlul de campioană nu e ceva care să-i impresioneze?! Iar la mai mult e utopic să speri. Mircea Lucescu nu e în siguranță la Kiev. Așa stau lucrurile.