Iar am ratat: am spus că CFR Cluj n-are de cine să se împiedice şi că a vorbi despre vreun fel de dispută pentru titlu pare mai degrabă o glumă. Nici n-am apucat bine să dau la tipar deşteptăciunea, că hop!, s-a şi produs minunea: Craiova, despre care tot eu, în nemernicia mea, zisesem că joacă frumos, şi atât, dar că nu arată chiar a campioană, a răsturnat complet toate calculele: nu doar că a câştigat la Cluj, dar chiar a arătat mai bine decât fosta mare favorită, CFR. Chiar dacă în ansamblu jocul a fost cumva dominat teritorial de gazde, cei care au fost mai periculoşi, ori de câte ori li s-a ivit ocazia, au fost craiovenii. Chiar dacă în demersul lor oltenii au fost ajutaţi de un Arlauskis aflat la, cred,cel mai slab meci al său de ani buni încoace (în condiţii normale, Arla cred că scoate de 100 de ori la rând şutul de la primul gol, şi doar de vreo 95 pe cel de la al treilea!), faptul că acesta a fost mai degrabă visător decât salvator nu reduce din meritele oltenilor: echipa craioveana nu doar pare, ci în mod evident chiar este cea mai proaspătă dintre toate cele 14 echipe din prima ligă. Are în lot câţiva fotbalişti extrem de talentaţi şi eficienţi: Cicîldău, Mihăilă, Ivan, pe lângă care pare să-şi fi găsit în sfârşit locul şi veteranul Nistor, a cărui prezenţă iniţială acolo părea mai degrabă o curiozitate, o ambiţie a cuiva. Deocamdată, aşa cum se prezintă lucrurile şi clasamentul, maie mult până departe, iar titlul e departe de a se fi adjudecat. Punctul care le desparte în acest moment pe CFR şi Craiova poate foarte bine să dispară în următoarea etapă, după cum se foarte poate cadiferenţa să crească. Nimic nu e sigur, mai ales că thrillerul se desfăşoară în România. Sigur că acum, după ceea ce am văzut alaltăieri, parcă mai degrabă Craiova are faţă de campioană, dar CFR rămâne echipa cel mai greu de bătut dintre toate. Mă bucur că s-a dus naibii letargia în care căzuse vârful ierarhiei noastre şi aştept meciuri cu adevărat disputate şi nicidecum aranjamente. Doamne ajută camăcar în acest an să se adjudece titlul pe bune. Şi... hai Craiova!