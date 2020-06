Exact în momentul în care dădeam să încep să scriu această rubrică, pe ecranul televizorului fixat pe Digisport 1 citesc: "Avem luptăla titlu! Craiova, victorii pe linie cu Bergodi!". Dumneavoastră aţi urmărit parodiile astea de meciuri de când s-a redeschis taraba? Chiar vi se pare că, exceptând-o pe CFR Cluj, e vreuna din celelalte 13 care să joace ceva cât de cât asemănător cu fotbalul? Iar CFR nu devine excepţie fiindcă chiar ar rupe gura târgului prin propriile prestaţii, ci tocmai deoarece alelalte n-au absolut nicio treabă pe gazon. Dacă ar fi să căutăm ceva cât de cât rezonabil în prestaţiile celor 14 de până acum, trebuie evidenţiată, pe lângă Voluntari, despre care am scris deja, prestaţia... unei învinse! Aţi ghicit, e vorba de Dinamo, al cărei joc a fost chiar spectaculos timp de o repriză, a doua, în care dinamoviştii au ratat tot ce se putea rata, din toate poziţiile (la care trebuie adăugată şi ratarea penalty-ului). Cât priveşte meciul de diseară, din Cupa României, dintre Steaua şi Dinamo (dincolo de uimirea că, în condiţiile de demenţă generalizată la scară planetară, când unele ţări au închis complet activitatea sportivă, tolomacii din FRF şi LPF n-au găsit nimic mai breaz de făcut decât să le lase în formă iniţială, aducă tur-retur) am convingerea că Dinamo este marea favorită, argumentul meu suprem fiind acela că frustrările dinamoviştilor sunt de cu totul alt tip decât cele ale steliştilor. Dinamo are în spate apăsarea desfiinţării şi a rămânerii tuturor băieţilor pe drumuri, deci ar fi cumva datoare să îndrepte lucrurile, să salveze corabia înainte de scufundare, fotbaliştii având deci un interes comun, în timp ce la Steaua, lipsa de implicare în joc are cauze individuale, dar în număr foarte mare. Există aici jucători umiliţi permanent de patronul fără creier, există apoi ceilalţi, minţiţi cu transferuri spectaculoase, dar care văd că statutul lor acolo e de sclavi (deci nici gând de vreun transfer), la astea se adăugă un antrenor bleg, căruia tot patronul îi face echipadupă cum îi dictează sfertul de neuron etc. De aceea, cred că diseară Dinamo câştigăcu 3 - 1. Cât priveşte chestia din titlul de azi, pare o glumă a lui Digi. Craiova e şi ea doar un chior în ţara orbilor, şi oricum mai chior decât CFR!