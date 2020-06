Nu cred că în ultimii (multișori) ani a existat vreo ediție de campionat mai anostă și mai puțin disputatăîn partea superioară a ierarhiei. Vorbesc de acel prostește numit play-off, nu de imbecil denumitul play-out! Și, pentru cei care nici nu știu engleză, nici n-au citit celelalte mii de articole în care am mai spus asta, mai zic o dată: ambele construcții în engleză înseamnă absolut același lucru (deși play-out nici nu e omologat prin dicționare!). De altfel, țările care practică acest sistem sau ceva asemănător și țin neapărat să dea și nume englezești celor două mini-competiții folosesc chiar termenii englezești corecți: championship round, respectiv relegation round. Simplu și inteligibil pentru cei care au minime cunoștințe

de engleză și măcar un neuron funcțional. Ei, și privind eu la cele două play-ceva-uri de la noi, am tras niște concluzii pe care nu mi le poate schimba / deturna / altera nimeni, începând cu aceea că băieții nu prea par a ști ce li se întâmplă, ce caută ei acolo, în iarbă, iar adesea și sub torente, cum am văzut la primul meci al lui Dinamo care, după cum se prezintă lucrurile, putea fi la fel de bine și ultimul! Țineți minte că mai de mult timp v-am provocat la un pariu, eu mergând pe desființarea lui Dinamo înainte de încheierea campionatului? Apariția de alaltăseară a echipei exact asta părea să simbolizeze, întrucât n-am văzut nici la nivelul grupării, nici la cel individual vreo preocupare pentru performanță, adică pentru obținerea punctelor eventual salvatoare. Cu toate astea, Dinamo putea câștiga, întrucât a avut nenumărate ocazii. Din nefericire, irosite pe bandă rulantă toate, inclusiv un penalty, ceea ce demonstrează că jocul cape maidan, fără nicio idee tactică, poate produce măcar efecte artistice. Dar performanța nu, în pofida spectacolului. Cred că tot ce (mai) respiră în Ștefan cel Mare se leagă de CupaRomâniei, devenită un fel de pai de care se agațăînecatul. Dacă se duce la fund și paiul ăsta, reînnoiesc pariul: Dinamo nu apucă să retrogradeze, fiindcă se desființează! Cred că între timp, golanul ăla de Negoițăcontinuăsă învețe limba spaniolă în așteptarea investitorilor ălora, cărora să le spună că la Dinamo totul e foarte bine, adică muy bien. Deocamdată a învățat doar jumătate din expresia asta.